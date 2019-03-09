ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Це для тебе!" Син Тіни Кароль зворушливо привітав маму зі святом

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2019 - 09:37
"Це для тебе!" Син Тіни Кароль зворушливо привітав маму зі святом
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка влаштувала шанувальникам приємний сюприз

Українська співачка Тіна Кароль, яка вразила прихильників стильним образом від українських дизайнерів, на 8 березня влаштувала концерт в Одесі. Співачка вирішила зробити шанувальникам подарунок, і організувала пряму трансляцію свого виступу в Instagram. Але найбільш приємним презентом для співачки стало видеопоздоровлення від сина Веніаміна, записом якого артистка поділилася у "історіях".

Зірка звернулася до шанувальників і розповіла, що вперше влаштувала багатокамерний прямий ефір, а також подякувала всім, хто розділив з нею ці приємні моменти.

"Всім дякую і дуже рада, що цей вечір ми розділили разом. Спасибі всім, хто був в концертному залі, хто дивився багатокамерний прямий ефір. Нам вдалося це зробити першими. Я пишаюся своєю командою", - сказала щаслива Тіна.

На офіційній сторінці співачка залишила теплі слова і привітання для своїх чарівних підписниць.

"Дівчатка мої, зі святом нас! Бажаю блиску в очах від щастя. Світ буде у ваших ніг, якщо тільки того побажаєте! Бажайте, не соромлячись, відмовляти собі шкодить блиском в очах", - звернулася Тіна до прихильниць.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Tina Karol (@tina_karol)

Сама ж артистка отримала трепетне і дороге серцю привітання – від сина. Хлопчик з величезним букетом тюльпанів зізнався мамі в любові.

&quot;Це для тебе!&quot; Син Тіни Кароль зворушливо привітав маму зі святом

Син Тіни Кароль Веніамін (фото: instagram.com/tina_karol)

"Мама. Я тебе дуже люблю! Це для тебе! Вітаю", - звернувся українською мовою Веніамін.

Раніше Тіна Кароль полонила мережу ніжним меланхолійним образом в атласному вбранні.

До слова, Тіна Кароль захопила легким і повітряним весняним луком від українських брендів.

Відео: РБК-Україна

Дружина бачила? Юрій Горбунов похвалився фото з чарівною Тіною Кароль "Що ти робиш з нами?" Тіна Кароль показала розкішні форми в короткому топі
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся