"Це для тебе!" Син Тіни Кароль зворушливо привітав маму зі святом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка влаштувала шанувальникам приємний сюприз

Українська співачка Тіна Кароль, яка вразила прихильників стильним образом від українських дизайнерів, на 8 березня влаштувала концерт в Одесі. Співачка вирішила зробити шанувальникам подарунок, і організувала пряму трансляцію свого виступу в Instagram. Але найбільш приємним презентом для співачки стало видеопоздоровлення від сина Веніаміна, записом якого артистка поділилася у "історіях".

Зірка звернулася до шанувальників і розповіла, що вперше влаштувала багатокамерний прямий ефір, а також подякувала всім, хто розділив з нею ці приємні моменти.

"Всім дякую і дуже рада, що цей вечір ми розділили разом. Спасибі всім, хто був в концертному залі, хто дивився багатокамерний прямий ефір. Нам вдалося це зробити першими. Я пишаюся своєю командою", - сказала щаслива Тіна.

На офіційній сторінці співачка залишила теплі слова і привітання для своїх чарівних підписниць.

"Дівчатка мої, зі святом нас! Бажаю блиску в очах від щастя. Світ буде у ваших ніг, якщо тільки того побажаєте! Бажайте, не соромлячись, відмовляти собі шкодить блиском в очах", - звернулася Тіна до прихильниць.

Сама ж артистка отримала трепетне і дороге серцю привітання – від сина. Хлопчик з величезним букетом тюльпанів зізнався мамі в любові.

Син Тіни Кароль Веніамін (фото: instagram.com/tina_karol)

"Мама. Я тебе дуже люблю! Це для тебе! Вітаю", - звернувся українською мовою Веніамін.

Раніше Тіна Кароль полонила мережу ніжним меланхолійним образом в атласному вбранні.

До слова, Тіна Кароль захопила легким і повітряним весняним луком від українських брендів.

Відео: РБК-Україна