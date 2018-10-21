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"Це таке щастя": дружина П'ятова зізналася, що мріє про сина (відео)

Lite » Зірки 21.10.2018 - 11:48

Відео: Світське життя (Youtube-канал/Світське життя)

Дружина відомого українського футболіста Андрія П'ятова розповіла, що думає про свою четверту вагітність. Про це вона повідомила Каті Осадчій у "Світському житті".

"Звичайно, надія завжди є (що буде хлопчик – ред.). Але дівчатка – це таке щастя, особливо для батька. Дуже сподіваюся, що він теж так вважає", - сказала вона.

Звернемо увагу, що на даний момент у пари три доньки. Однак, стверджує жінка, її положення не є причиною для пропуску яскравих заходів.

&quot;Це таке щастя&quot;: дружина П'ятова зізналася, що мріє про сина (відео)

Скриношот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Я вважаю, що вагітність не є причиною, щоб відмовлятися від Віденського балу у Львові. Я ж не роблю тут якихось кульбітів. І плюс, у мене дуже надійний партнер. Ми видалили всі елементи, коли мене треба було піднімати. Збираюся танцювати до самих пологів. У партнера теж дружина вагітна", - підкреслила вона.

&quot;Це таке щастя&quot;: дружина П'ятова зізналася, що мріє про сина (відео)

Скриношот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, що вагітна Тодоренко розповіла, чому видаляється з Instagram.

Також ми писали, що Влад Топалов зводив Регіну Тодоренко на бал і зробив відверту заяву зі сцени.

Відео: (video.rbc.ua)

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