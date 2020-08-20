Батьки – це святе: Девід Бекхем зворушив мережу рідкісним фото з мамою

Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)

Екс-футболіст приємно здивував мережу

Девід Бекхем – один з улюблених персонажів світової преси – вкотре довів, що його є за що поважати. Глава великого сімейства, який обожнює свою дружину Вікторію Бекхем і всіх дітей, встигає приділяти час і іншим членам величезної династії. Так, мама екс-футболіста – Сандра Бекхем – на особливому рахунку у Девіда. При кожному зручному випадку 45-річний бізнесмен прагне висловити мамі свою любов, щоб віддячити за всі успіхи, якими багато в чому завдячує саме їй.

Девід з Вікторією та її батьками на відпочинку (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Цього разу бізнесмен вирушив на відпочинок до Греції, прихопивши кохану дружину та, як виявилося, батьків. Спочатку фото з батьком Ентоні і матір'ю Джекі показала сама британська ікона стилю. «Сім'я – це дійсно все. Ми любимо вас дуже сильно», – написала вона під спільним фото на яхті.

Девід Бекхем з мамою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше до своєї дружини приєднався і Девід. Він запостив фото зі своєю мамою, на якому ніжно обіймає її за плечі. Як син, так і мати виглядають неймовірно щасливими. «Минулого разу, коли я був у довгій відпустці з мамою, це був Butlins. Такий чудовий час з мамою, велике спасибі за все, що ти робиш. Ми любимо тебе...», – написав Девід під ніжним фото, на яке миттєво відреагували численні шанувальники. «Бог благословив її», «Добрі новини», «Мама – це святе», «Скільки любові, Девід...», – не можуть стримати емоцій фанати Бекхемів.

Девід готує новий парфум (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше люблячий батько і син, а також талановитий бізнесмен показав новий проект, над яким працює. Девід готує ролик на честь запуску нового парфуму David Beckham Fragrances. Але на цей раз він спробував себе ще й у ролі режисера. «Мені сподобалося бути за камерою для різноманітності», – написав він.