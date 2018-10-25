"Це було занадто": продюсер Лободи про її госпіталізацію

Світлана Лобода (Фото: прес-служба співачки)

Нателла Крапівіна опублікувала пост і подякувала всім за підтримку

Нателла Крапівіна, продюсер Світлани Лободи, звернулася до всіх шанувальникiв і пiдписникiв співачки. Вона повідомила нові дати перенесених концертів. За її словами, у зв'язку з госпіталізацією Світлани, концерти, призначені на кінець жовтня, будуть перенесені на січень і пройдуть з 18 по 20 числа. Так само, в своєму посту Instagramвона зазначила, що люди, яких не влаштовують нові дати, можуть спокійно здати квитки в касу.

"Я готова прийняти в житті багато чого, але навіть для мене це було занадто. Дякую всім за підтримку, дякую життя за те, що боляче, але не фатально, організм - це машина. і іноді вона ламається, але наш дух не зломлений і скоро ми будемо в строю. Всі квитки дійсні, якщо ви не зможете відвідати наше шоу в січні - ви можете повернути квитки. З великою повагою до кожного, хто всі ці дні був з нами і до кожного, хто любить артиста і бажає йому здоров'я. Бережіть себе і близьких, це лише тимчасові труднощі. І скоро знову в бій!", - написала в публікації Нателла.

Скріншот поста (instagram.com/natellakrapivina)

Нагадаємо, 23 жовтня під час репетиції популярна артистка України, Світлана Лобода, відчула різкий біль в спині і втратила свідомість. Події відбулися в Москві, де її одразу госпіталізували в лікарню з діагнозом "обструкція нирки".

Пізніше стали відомі подробиці про її стан.

Після термінової операції на нирці, у артистки стабільний стан і її здоров'ю нічого не загрожує, проте лікарі настійно рекомендували їй скасувати концерти найближчим часом.

Нагадаємо, Лобода звернулася до прихильників з лікарні.

Відео: РБК-Україна