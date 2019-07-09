Це занадто! Нове фото пишнотілої Ешлі Грем викликало неоднозначну реакцію в мережі

Ешлі Грем любить своє тіло і всіляко демонструє це. Дівчина постійно показує селфі та гарячі фото в купальниках. До того ж вона створила власну лінію нижньої білизни і купальників для жінок всіх комплекцій. Фолловери зірки вже звикли до такого жаркого контенту і бурхливо реагують на кожен подібний знімок. Але фото, опубліковане кілька годин тому, просто "підірвало" в мережу. На ньому 31-річна зірка з'явилася практично повністю голою.

Нове гаряче фото Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі сидить на яскраво-салатовому надувному колі такого ж відтінку стрінгах і сонцезащитных окулярах, прикриваючи голі груди книжкою. Втім, через відблиски на воді і гру кольорів створюється враження, що вона зовсім гола. "Басейн, сонце, Брене Браун, і так по колу...", – написала знаменита красуня під фото. Потрібно відзначити, незважаючи на те, що деяким така відвертість здалася перебором, в основному вона припала до душі фоловерам дівчини. Вони засипали Ешлі захватами та компліментами, зазначивши, що вона неймовірно сексуальна і красива.

Дівчина любить своє тіло і всіх до того ж закликає (фото: instagram.com/ashleygraham)

Що не дивно, адже дівчина – справжнє джерело натхнення для своїх друзів в мережі. В підтвердження своєї "місії" вона поділилася постом про важливість любові до себе. Дівчина записала подкаст для проекту британського шоумена Джея Шетті (Jay Shetty).

Знаменита красуня – часта гостя на телешоу (фото: instagram.com/ashleygraham)

"У новому епізоді On Purpose я говорив з супермоделлю, дизайнером і активістом з подолання бар'єрів Ешлі Грем. Ешлі розповідає про те, як вона перейшла від ненависті до свого тіла до величезної любові до нього, і поставила собі за мету спонукати інших робити те ж саме. Вона обговорює, як твої слова стають твоєю правдою і чому так важливо припинити негативну розмовау з самим собою. Вона занурюється в те, як саме ми можемо почати це робити. Я багато чому навчився з цієї розмови, і я знаю, що ви також навчитесь!", – поділився коротким роликом ведучий, запросивши всіх охочих до прослуховування.