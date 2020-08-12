Ось це синхронність! Потап з сином вразили мережу своїм фірмовим привітанням

Потап зізнається, що не балує сина Андрія, як раніше, а знайшов до хлопця особливий підхід – він заохочує його досягнення у навчанні і намагається поводити спільне дозвілля з хлопчиком активно і з користю. Так, репер і його спадкоємець із задоволенням діляться фото і відеозвітами, знятими під час їх зустрічей і щоразу дивують шанувальників артиста. В цей раз Потап і Андрій показали фірмове вітання, яке вразило мережу.

Репер і його син наділи спортивну форму для гри в баскетбол, шорти і майки з номерами і написами (зокрема, у Андрія –NBA, а у його зіркового тата - MIAMI з номером 3). Вони показали синхронну і злагоджену низку однакових рухів під час привітання.

"Привітання з моїм сином", - підписав англійською ролик репер.

Потап з сином Андрієм потішили фірмовим привітанням (Фото: instagram.com/realpotap)

Відео однією з перших оцінила Настя Каменських, залишивши смайли. Шанувальники репера також не залишилися осторонь і прокоментували ролик.

Крутяк

Залипательно

Такі хороші

Клас

Красунчики

Це так мило!

Оце синхронність

Татів син

Команда Потапенко, ви однозначно красунчики

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап здивував шанувальників фото з двійнятами. Він зображений в компанії колег по гурту MOZGI – дядею Вадею і Олексієм Завгороднім (Позитивом).