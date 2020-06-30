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Це для сильних людей: переможниця Холостяк-10 відверто висловилася про участь в проекті

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.06.2020 - 14:32
Це для сильних людей: переможниця Холостяк-10 відверто висловилася про участь в проекті
Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша Ульянова заявила, що досвід участі в такому шоу зовсім не простий

Переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова не змогла побудувати міцні відносини з Максом Михайлюком - дівчина не пробачила йому інтим на проекті з іншою учасницею і в результаті пара розлучилася. Однак вона намагається не сумувати і вести активне життя, при цьому багато спілкуючись з прихильниками в мережі.

Даша зізналася, що отримує багато повідомлень про те, що вона нібито легко і просто отримала популярність, засвітившись на камеру в популярному шоу. Дівчина вирішила прокоментувати дані висловлювання та зазначила, що це був дуже складний досвід і він підійде не кожному.

Ульянова супроводила публікацію ефектним знімком, на якому вона зображена в стильній чорній футболці і з гарним макіяжем з акцентом на очі. Вона відверто розповіла, з якими труднощами учасниці стикаються на проекті.

Це для сильних людей: переможниця Холостяк-10 відверто висловилася про участь в проекті

Даша Ульянова розповіла про труднощі під час участі в проекті Холостяк 10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

«А, ну, звичайно, прийшла на Холостяк і тепер сидиш на всьому готовому», «Ну а що Даша, покрутилася перед камерою, сіла на свої шпагати і тепер популярна», «Губи свої показала і тепер всі її знають»... Я в подиві, друзі, чому всім здається, що участь в такого роду проекті, як Холостяк, це так просто і легко. Якщо кожен може стати його учасником, а після цього мега-популярним, то чому не кожен бажаючий став???


Холостяк - це для сильних людей, готових крізь складний тернистий шлях йти до своєї любові. Скільки конфліктів, недосипання, непорозумінь, стресів, розчарувань і болю відчувають багато учасниці. А скільки дівчат одним необережним словом або необдуманим вчинком зганьбилися на всю країну. І якщо це не їх особистий план великого чорного піару, то виглядає досить сумно.

Холостяк - це серіал на реальних подіях, це живий щоденник життів багатьох людей. Тут важливо йти гідно і тільки такі люди надалі подобаються аудиторії і збирають «своїх людей». #вашадаша і спасибі моїм", - докладно поділилася Даша.

Нагадаємо, що раніше ведучий шоу Холостяк пояснив, чому не склалася пара Макса Михайлюка та Даші Ульянової.

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Автор: Lite

Теги Новини України Холостяктв-шоу
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