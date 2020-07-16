Оце так щедрість: стало відомо, що Девід і Вікторія Бекхем подарують синові на весілля

Бруклін Бекхем і Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Батьки не поскупилися

Весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц стала головною темою для обговорення всіх світових таблоїдів. Поки старший син знаменитого британського подружжя і спадкоємиці американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельтца планують урочистість, їх не менш знамениті родичі готують подарунки. Так, днями стало відомо, що подарує молодятам Вікторія Бекхем та її чоловік – екс-футболіст Девід Бекхем.

Молодята поза себе від щастя (фото: instagram.com/nicolaannepeltz)

Подружжя підготувало для сина і його обраниці воістину розкішний подарунок: за чутками, це буде будинок у Лондоні. Інсайдер повідомляє, що 21-річний Бруклін і 25-річна Николі неймовірно раді такому презенту, хоча і планують жити в Америці.

Що стосується весілля, то його планують провести з розмахом – оплатити пишне гуляння взявся батько нареченої. До речі, Бруклін і Никола вирішили влаштувати дві церемонії, щоб відзначити подію змогли як рідні нареченого у Великобританії, так і нареченої – у Флориді.

Пара планує пишне торжество (фото: instagram.com/nicolaannepeltz)

Нагадаємо, про те, що молоді люди вирішили узаконити стосунки, вони повідомили близько тижня тому. Пости в мережі зробили Бруклін, Нікола, а також Вікторія і Девід Бекхем. По всьому, такому союзу батьки хлопця неймовірно раді. Наречений написав у своєму Instagram: «Два тижні тому я попросив свою половинку вийти за мене заміж, і вона сказала "так". Я найщасливіша людина у світі. Я обіцяю бути кращим чоловіком і одного разу найкращим татом». «Ти зробив мене найбільш щасливою дівчиною в світі. Я не можу дочекатися, щоб провести залишок мого життя з тобою. Твоя любов – найцінніший подарунок. Я так люблю тебе, малюк...», – парирувала йому Никола.

Обручку (фото: instagram.com/nicolaannepeltz)

До речі, дівчина вже встигла продемонструвати обручку вартістю 200 000 доларів. За чутками, Бруклін особисто розробляв дизайн кільця з діамантами і смарагдовим огранюванням.