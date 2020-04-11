Це шанс: Ірина Білик стурбувала мережу одкровенням про розставання

Співачка прикрасила обкладинку глянцю і зробила несподіване зізнання
Народна артистка України Ірина Білик нещодавно відсвяткувала свій ювілей - співачці виповнилося 50 років. Звичайно ж, пандемія коронавіруса і жорсткий карантин внесли свої корективи в її плани - зірці довелося скасувати ювілейний тур по Україні і влаштувати скромне сімейне святкування вдома з батьками і синами. Однак вона не сумує і знаходить плюси в будь-якій ситуації. Нещодавно співачка прикрасила обкладинку глянцю "Добрі поради" і вразила несподіваним одкровенням про розставання.
Відповідною публікацією Білик поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку співачка зображена в лимонно-жовтій футболці і піджаку в тон, а також ефектному білому капелюсі. Волосся артистки випрямили і залишили розпущеним, а на обличчя нанесли красивий яскравий макіяж.
"Я вважаю, що будь-яке розставання має жінку окриляти: це шанс змінитися на краще. А ви як вважаєте?" - заінтригувала заявою Ірина.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Зазначимо, що з 2013 року вона одружена з російським режисером та фотографом Асланом Ахмадовим, а в 2015 році з допомогою сурогатної матері у них народився син Табриз. Пара живе на дві країни в "гостьовому шлюбі" і не раз зізнавалися, що їх це цілком влаштовує.
Підписники Білик почали ділитися своєю думкою з даного питання - багато погодилися з нею і зазначили, що у них був схожий досвід з розставанням.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Раніше Ірина Білик відверто розповіла, чим займається на карантині.