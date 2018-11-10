"Це просто супер!": фанатів зворушила нова пісня Лободи "INSTADRAMA"

Кадр з відео (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники без розуму від нової пісні опальної співачки

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно зізналася, що сумує по Києву, представила новий трек INSTADRAMA, в якому заспівала про розлуку з коханим і невза'ємну любов. Прем'єра пісні відбулася в Instagram на офіційній сторінці співачки.

В соцмережах Світлана зізналася, що любить цю пісню всім серцем, і попросила прихильників також сильно перейнятися її атмосферою.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Відео: (instagram.com/lobodaofficial)

Більшості фанів пісня сподобалася. Деякі пророкують "ІНСТАДРАМІ" верхні позиції в чартах.

"Дуже гарна пісня. Дякую за таку нереальну пісню", "Вогонь!!! Як завжди", "Гарна пісня", "Як завжди хіт", "Чудова пісня, черговий ХІТ! Другий день наспівую", "Клас!!", "Як завжди чудово!", "Це просто супер!!!!! Більше хітів, що пронизують наше серце!!!!", "Ідилія. Прекрасний ліричний трек", — пишуть фанати.

Деякі з прихильників розкритикували пісню.

"Чогось не зайшла... Розчарування(", "Знову ниття", "Однотипно", "Це переспів якійсь пісні Діми Малікова, чи що?" "Не дуже", — пишуть обурені користувачі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що раніше Лобода вирішила поїхати в Тибет до монахів.

Також ми писали, що Лобода розповіла, як почуває себе після операції.

Відео: (video.rbc.ua)