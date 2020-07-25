Це просто неймовірно: стильна Леся Нікітюк показала найкрасивіше поле в Карпатах (фото)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк продовжує зйомки власного тревел-шоу

Відома українська ведуча Леся Нікітюк в рамках власного тревел-шоу "Le Маршрутка" постійного показує найбільш красиві та найнезвичайніші куточки в Україні. З метою підвищення внутрішнього туризму, а також розвитку любові до природи нашої країни, Леся Нікітюк вже який тиждень показує своїм шанувальникам в соціальних мережах і шоу чудеса природи на заході України. На цей раз в її об'єктив потрапило рідкісне лавандове поле. Фотознімками на тлі найкрасивішого поля Леся Нікітюк опублікувала в Instagram.

На Закарпатті з'явилася своя Лавандова гора ще рік тому. Два гектари лаванди цвіте в Перечинському районі, в урочищі Полігон. Батьківщиною лаванди вважаються середземноморські регіони Франції та Іспанії.

Українська телеведуча вирішила поділитися атмосферними знімками на одному з рідкісних для України полів лаванди.

"Продовжую завалювати вас гарними фотками з Закарпаття! Лавандова гора", - написала ведуча в підписі до знімків.

Леся Нікітюк в Instagram показала найкрасивіше поле на Закарпатті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники похвалили фотографії знаменитості, але найбільше їх цікавила локація, на якій були зроблені такі вдалі знімки.

Світло - бомба! Добре підловили західне сонечко! Правильно кажуть, що найкращі фото виходять на сході та на заході.

Яка красива ЛеЛесічка.

А де саме на Закарпатті така краса?

Краса, Леся, скажи, де це саме?

Які ж все-таки гарні місця є. Ми от в селі зараз і зробили фотосет самі, в пшеничному полі, краса. Чоловік африканець. У захваті від природи!

Лаванда. Де це?

Синій тумааан, схожий на... або це дим?

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі.