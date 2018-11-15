"Це просто абсурд": Ріапобой висловився про виступ українських артистів в РФ

Відео: (youtube.com/Зе Інтерв'юер)
Дмитро Шуров, фронтмен знаменитого проекту Ріапобой і суддя вокального телешоу "Х-фактор" прокоментував гастролі деяких його колег-артистів з України на території Росії. Музикант заявив, що він виступає проти будь-якого цькування. Про це артист розповів у програмі "Зе Інтерв'юер".
За словами Дмитра Шурова, закон повинен бути один для всіх.
"Якщо нема закону, кожна людина стає перед власним моральним вибором, і має на це повне право", - впевнений музикант.
Дмитро Шуров / Кадр з відео YouTube-каналу Зе Інтерв'юер
При цьому він рішуче виступає проти будь-якого цькування і бойкоту тих, хто виступає в Росії.
"Я проти цькування цих людей. Є артисти, яких цькують активно, відкрито. Коли травлять в Україні, це дуже важко. Я проти цього категорично. Я когось можу засуджувати, когось не можу засуджувати, я знаю обставини, на відміну від простих людей, але я ніколи не буду їх труїти. Це просто абсурд", - висловив свою позицію співак.
Слід зазначити, що сам Дмитро Шуров з 2014 року не виступає на території Росії.
"Моя позиція з 2014 року незмінна. Коли почалася війна, ми перестали їздити в Росію, хоча до цього у нас там було все непогано", - розповів музикант.
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Відео: (video.rbc.ua)