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"Це просто абсурд": Ріапобой висловився про виступ українських артистів в РФ

Lite » Зірки 15.11.2018 - 22:03

Відео: (youtube.com/Зе Інтерв'юер)

Дмитро Шуров, фронтмен знаменитого проекту Ріапобой і суддя вокального телешоу "Х-фактор" прокоментував гастролі деяких його колег-артистів з України на території Росії. Музикант заявив, що він виступає проти будь-якого цькування. Про це артист розповів у програмі "Зе Інтерв'юер".

За словами Дмитра Шурова, закон повинен бути один для всіх.

"Якщо нема закону, кожна людина стає перед власним моральним вибором, і має на це повне право", - впевнений музикант.

&quot;Це просто абсурд&quot;: Ріапобой висловився про виступ українських артистів в РФ

Дмитро Шуров / Кадр з відео YouTube-каналу Зе Інтерв'юер

При цьому він рішуче виступає проти будь-якого цькування і бойкоту тих, хто виступає в Росії.

"Я проти цькування цих людей. Є артисти, яких цькують активно, відкрито. Коли травлять в Україні, це дуже важко. Я проти цього категорично. Я когось можу засуджувати, когось не можу засуджувати, я знаю обставини, на відміну від простих людей, але я ніколи не буду їх труїти. Це просто абсурд", - висловив свою позицію співак.

Слід зазначити, що сам Дмитро Шуров з 2014 року не виступає на території Росії.

"Моя позиція з 2014 року незмінна. Коли почалася війна, ми перестали їздити в Росію, хоча до цього у нас там було все непогано", - розповів музикант.

Раніше відомий шоумен Ігор Ласточкін розповів, чому він перестав працювати в Російській Федерації.

Раніше ми писали, що Дмитра Шурова обурила реакція українців на перемогу Олександра Усика.

Відео: (video.rbc.ua)

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