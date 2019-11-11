Це просто! 44-річна Єва Лонгорія розкрила свій головний секрет краси

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса поділилася з фоловерами лайфхаком

Єва Лонгорія відноситься до того типу жінок, реальний вік яких зовсім не відповідає «картинці». Актриса, яка в березні відзначила 44-річчя, виглядає неймовірно молодо і свіжо, що демонструють її численні виходи на червоні доріжки. Тільки за останні пару днів на її сторінці з'явилися фото в різних образах. Єва приміряла сукні різних фасонів і стилів, кожен з яких виглядав просто чудово.

Єва все гарнішає (фото: instagram.com/evalongoria)

Образи вона підібрала для заходу COCO at the Hollywood Bowl, концерту, який пройшов в Лос-Анджелесі пару днів тому. На сцену зірка вийшла в жовтій відвертій сукні з незвичайними напівпрозорими рукавами, яке підкреслило, як струнка і прекрасна Єва. Доповнили образ масивні сережки з різнобарвними квітами і яскравий макіяж.

Єва в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/evalongoria)

Завдяки другому образу вона перетворилася на казкову принцесу. Єва одяглв цегляно-червоне плаття з пишною спідницею і значним V-подібним вирізом, який оголив груди і підкреслив крихкість гарячої красуні. У доповнення до нього вона зробила яскравий макіяж з червоними губами, а також укладку-хвилю в дусі старого Голлівуду. У підписі до кадрів, які вона показала у своєму мікроблозі, знаменитість подякувала учасникамі організаторам івенту. А також додала цікавий факт зі свого життя, супроводивши його забавним роликом.

Єва може спати де завгодно (відео: instagram.com/evalongoria)

Так, Єва лежить на підлозі в розкішному платті, підклавши руку під голову, і спить. «Я можу подрімати де завгодно. Це талант», – додала вона гумористичний допис. Жарти жартами, але Лонгорія не раз зізнавалася, що здоровий сон і здатність використовувати кожну вільну хвилинку для нього – перший і головний секрет краси, який працює завжди. Дивлячись на актрису, яка вже багато років захоплює шанувальників по всьому світу молодістю і красою, їй охоче віриш! Так що беремо на замітку.