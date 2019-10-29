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Фітнес-мотивація: 44-річна Єва Лонгорія показала бездоганну фігуру в спокусливому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.10.2019 - 19:18
Фітнес-мотивація: 44-річна Єва Лонгорія показала бездоганну фігуру в спокусливому вбранні
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса посилено займається фігурою

Єва Лонгорія, яка нещодавно виступила на Power Women Summit, оголосила про нове досягнення. У своєму мікроблозі вона заявила, що розпочинає співпрацю між своїм фондом @EvaLongoriaFoundation і @Century21, спрямовану на розширення можливостей латиноамериканців в Лос-Анджелесі. "Разом ми створюємо великі мрії і краще майбутнє для латинських дівчат і жінок!..", – написала вона радісне послання. На фото вона красується в футболці з написом: "Розширення прав і можливостей латиноамериканців".

Фітнес-мотивація: 44-річна Єва Лонгорія показала бездоганну фігуру в спокусливому вбранніЄва захищає права жінок (фото: instagram.com/evalongoria)

Після таких насичених днів вона явно вирішила переключитися і нарешті приділити час собі. 44-річна актриса попрямувала в спортзал, звідки виклала мальовничий ролик. Вона зайнялася роботою над верхньою частиною тіла, піднімаючи значні гантелі. Для занять спортом знаменита красуня наділа світло-сірі легінси зі смугастим узором, а також білий кроп-топ, які доповнила кросівками. Таке вбрання підкреслило тендітну і жіночну фігуру знаменитості, але в той же час відмінно продемонструвало її точені м'язи.

Фітнес-мотивація: 44-річна Єва Лонгорія показала бездоганну фігуру в спокусливому вбранні

Єва на показі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Це понеділок, щоб ви знали, що це значить! Час відвідувати спортзал!", – закликала 44-річна актриса своїх шанувальників.

  • Спасибі за мотивацію в спортзалі! Ти такий відмінний фітнес-зразок для наслідування! Продовжуй працювати старанно!
  • Мої захоплення!
  • Ти виглядаєш просто приголомшливо
  • Вау!
  • Прекрасна робота!
  • Просто досконала!

– не можуть намилуватися шанувальники.

Фітнес-мотивація: 44-річна Єва Лонгорія показала бездоганну фігуру в спокусливому вбранніФітнес-мотивація: 44-річна Єва Лонгорія показала бездоганну фігуру в спокусливому вбранніФітнес-мотивація: 44-річна Єва Лонгорія показала бездоганну фігуру в спокусливому вбранні

Коментарі під постом зірки (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Що ж не дивно, що Єва захоплює всіх своїми розкішними виходами у вечірніх нарядах. З такою фігурою вона може дозволити собі будь-які експерименти в одязі.

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