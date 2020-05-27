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Оце так прес: Холостяк-10 Макс Михайлюк блиснув розкішним тілом на фото топлес

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 09:32
Оце так прес: Холостяк-10 Макс Михайлюк блиснув розкішним тілом на фото топлес
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Михайлюк показало нові фото з спортзалу

Вже в цю п'ятницю, 29 травня, багатомільйонна армія шанувальників шоу Холостяк-10 нарешті дізнається головну інтригу про відносини Макса і Даші після проекту. Нагадаємо, що головний герой шоу, український пілот Макс Михайлюк після 12 тижнів спілкування з дівчатами зробив пропозицію лише одній. Його обраницею стала Даша Ульянова. Проте до цих пір невідомо, як склалися їхні стосунки після того, як шоу закінчилося і камери були вимкнені. У мережі вже ходять чутки, що Михайлюк зустрічається з іншою дівчиною. Всі крапки над «і» будуть розставлені під час довгоочікуваного пост-шоу Холостяк-10 на СТБ 29 травня.

Тим часом переможці проекту, як можуть, приховують свої відносини. І це виходить у них дуже добре. Ще жодного разу Макс і Даша не дали і натяку про свій роман на сторінках в соцмережах. Зате учасники шоу тепер можуть вільно ділитися з фоловерами подробицями свого життя.

Наприклад, Макс Михайлюк зміг повернутися до активних тренувань. Під час проекту чоловік неодноразово акцентував увагу на тому, що без спорту своє життя не уявляє. І йому була важлива дівчина, яка б розділяла його стиль життя. До речі, Ульянова – колишня гімнастка.

Сумніватися в словах Макса не доводиться. Днями Холостяк-10 опублікував на своїй instagram-сторінці серію фото з спортзалу. В кадрі чоловік позує з оголеним торсом. Тому можна розглянути його сталеві кубики преса.

«У здоровому тілі здоровий дух! Всім спорт друзі!)» - так лаконічно підписав серію фото Макс.

До речі, раніше в мережі з'явився фрагмент відео з тренування Макса. Так що можна розглянути, як холостяк приводить себе у форму.

Прихильниці Михайлюка прийшли в захват від його нових фото і поспішили засипати свого улюбленця захопленими коментарями:

  • Макс, бачу що карантин пішов тобі на користь, на проекті не було часу тренуватися, а я знаю як тобі важливо тренуватися! Ти повністю відновив свою спортивну форму! Люблю!
  • Нічо се решіточка у тебе на животі!
  • Які гарні хлопці!
  • Ось чому передплатники ростуть посекундно)))
  • Дошка пошани крутих пацЫков)
  • Так тримати!!! Ви круті!
  • Спорт - це завжди добре, особливо коли задоволення
  • Ось вона - краса спортивного тіла!
  • Хто крутіший, навіть не скажешКрасені

Нагадаємо, раніше Холостяк-9 Микита Добринін поділився глибокими думками про карантин.

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Автор: Юля Петрова

Теги Новини України Холостяк
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