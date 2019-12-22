Ось це поворот: Олена Кравець виступила "наставницею" Кухар

Катерина Кухар продемонструвала яскраві фото з Кравець
Катерина Кухар показала спільні фото з однієї з зірок "Кварталу 95" Оленою Кравець. Судячи по знімках, виступ видався досить цікавим, так як Олена тримає за ногу українську балерину і деякі фото вийшли дуже пікантними.
"Жінки правлять світом... Правда ж?" - написала Кухар під знімками.
Як ми вже писали раніше, в ефірі "1+1" вийшов перший передсвятковий випуск проекту "Жіночий Квартал". У шоу було чимало яскравих номерів на тему сімейних стосунків, а також мініатюр із залученням відомих персон. В одній з них взяла участь знаменита українська балерина Катерина Кухар.
За сюжетом номера, героїня Олени Кравець запросить її до верстата, щоб та продемонструвала свої хореографічні здібності і навіть розтяжку.
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Олена Кравець стала "наставницею" Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Шанувальники української балерини по-різному відреагували на яскраві знімки.
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