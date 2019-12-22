Ось це поворот: Олена Кравець виступила "наставницею" Кухар

Олена Кравець з Катериною Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар продемонструвала яскраві фото з Кравець

Катерина Кухар показала спільні фото з однієї з зірок "Кварталу 95" Оленою Кравець. Судячи по знімках, виступ видався досить цікавим, так як Олена тримає за ногу українську балерину і деякі фото вийшли дуже пікантними.

"Жінки правлять світом... Правда ж?" - написала Кухар під знімками.

Як ми вже писали раніше, в ефірі "1+1" вийшов перший передсвятковий випуск проекту "Жіночий Квартал". У шоу було чимало яскравих номерів на тему сімейних стосунків, а також мініатюр із залученням відомих персон. В одній з них взяла участь знаменита українська балерина Катерина Кухар.

За сюжетом номера, героїня Олени Кравець запросить її до верстата, щоб та продемонструвала свої хореографічні здібності і навіть розтяжку.

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Шанувальники української балерини по-різному відреагували на яскраві знімки.

Дивно, ви така витончена, ніжна, прекрасна))) І квартал. Розчарування.

Ви ще й талановита актриса!

Жжете, дівчата.

Катерина настільки прекрасна, приковує погляд, цікаво було спостерігати за розвитком подій на сцені. Супер!

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