ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ось це поворот: Олена Кравець виступила "наставницею" Кухар

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.12.2019 - 21:11
Ось це поворот: Олена Кравець виступила "наставницею" Кухар
Олена Кравець з Катериною Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар продемонструвала яскраві фото з Кравець

Катерина Кухар показала спільні фото з однієї з зірок "Кварталу 95" Оленою Кравець. Судячи по знімках, виступ видався досить цікавим, так як Олена тримає за ногу українську балерину і деякі фото вийшли дуже пікантними.

"Жінки правлять світом... Правда ж?" - написала Кухар під знімками.

Як ми вже писали раніше, в ефірі "1+1" вийшов перший передсвятковий випуск проекту "Жіночий Квартал". У шоу було чимало яскравих номерів на тему сімейних стосунків, а також мініатюр із залученням відомих персон. В одній з них взяла участь знаменита українська балерина Катерина Кухар.

За сюжетом номера, героїня Олени Кравець запросить її до верстата, щоб та продемонструвала свої хореографічні здібності і навіть розтяжку.

"насправді сильна": Олена Кравець розповіла про цінні життєвих уроків

Ось це поворот: Олена Кравець виступила &quot;наставницею&quot; Кухар

Ось це поворот: Олена Кравець виступила &quot;наставницею&quot; Кухар

Олена Кравець стала "наставницею" Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники української балерини по-різному відреагували на яскраві знімки.

  • Дивно, ви така витончена, ніжна, прекрасна))) І квартал. Розчарування.
  • Ви ще й талановита актриса!
  • Жжете, дівчата.
  • Катерина настільки прекрасна, приковує погляд, цікаво було спостерігати за розвитком подій на сцені. Супер!

Ось це поворот: Олена Кравець виступила &quot;наставницею&quot; КухарОсь це поворот: Олена Кравець виступила &quot;наставницею&quot; Кухар

Скріншот коментарів

Олександр Усик та Євген Кошовий будуть боротися за серце Олени Кравець в новорічну ніч Дивилася на курку-гриль: Олена Кравець жорстко помстилася Катерині Кухар
Новини України Олена Кравець
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся