Ось це попа: Каменських розбурхала мережу новим фото

Знаменита співачка порадувала своїх шанувальників новими фото
Популярна українська співачка Настя Каменських, викликала захоплення у шанувальників своїм новим фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Оголятися співачка не стала, але навіть в одязі, сидячи за столиком в кафе фанати співачки захопилися її апетитними формами.
Фото: instagram.com/kamenskux
Дописувачі співачки оцінили фото і залишили багато захоплених коментарів.
"Ось це попа";
"Красуня";
"Настя ти мене вбиваєш";
"Мадам ахх";
"Дуже мило";
"Настя дуже крута";
Скріншот з Instagram
"Гарна і приваблива. Мені б таку дівчину";
"Сік просто";
"Ви як завжди чудово виглядаєте";
"Шикарна брюнетка";
"Настя ви чудова і дуже...";
"Вогонь";
Скріншот з Instagram
"Завжди мені подобалася";
"Попа як у Кім";
"В одязі ви набагато красивіша";
"Струнка красуня, розумниця";
"Шикардос".
Нагадаємо, що Настя Каменських висловилася про створення нового дуету.
Раніше повідомлялося, що новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорив мережу.
Ми також писали про те, що Каменських "нарвалася" на шквал компліментів.