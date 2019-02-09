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Ось це попа: Каменських розбурхала мережу новим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2019 - 19:54
Ось це попа: Каменських розбурхала мережу новим фото
Фото: instagram.com/kamenskux

Знаменита співачка порадувала своїх шанувальників новими фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, викликала захоплення у шанувальників своїм новим фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Оголятися співачка не стала, але навіть в одязі, сидячи за столиком в кафе фанати співачки захопилися її апетитними формами.

Ось це попа: Каменських розбурхала мережу новим фото

Фото: instagram.com/kamenskux

Дописувачі співачки оцінили фото і залишили багато захоплених коментарів.

"Ось це попа";

"Красуня";

"Настя ти мене вбиваєш";

"Мадам ахх";

"Дуже мило";

"Настя дуже крута";

Ось це попа: Каменських розбурхала мережу новим фото

Скріншот з Instagram

"Гарна і приваблива. Мені б таку дівчину";

"Сік просто";

"Ви як завжди чудово виглядаєте";

"Шикарна брюнетка";

"Настя ви чудова і дуже...";

"Вогонь";

Ось це попа: Каменських розбурхала мережу новим фото

Скріншот з Instagram

"Завжди мені подобалася";

"Попа як у Кім";

"В одязі ви набагато красивіша";

"Струнка красуня, розумниця";

"Шикардос".

Нагадаємо, що Настя Каменських висловилася про створення нового дуету.

Раніше повідомлялося, що новий образ Насті Каменських у повітряному платті підкорив мережу.

Ми також писали про те, що Каменських "нарвалася" на шквал компліментів.

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