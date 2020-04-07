Це допомагає розуму і тілу: Девід Бекхем розповів про улюблену справу на карантині

Девід і Виктория Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)

Екс-футболіст надихає шанувальників

Девід Бекхем, як і його дружина Вікторія, під час карантину став не менш активний в мережі, а навіть більше. Разом з дітьми він дякує медпрацівникам, намагається нагадати всім про необхідність сидіти вдома, а ще – надихнути на здорові спосіб життя і розповісти про те, як він проводить самоізоляцію і що йому допомагає в цей нелегкий час. Так, кілька годин тому на його сторінці з'явилося нове відео.

Нове відео Девіда (відео: instagram.com/davidbeckham)

Екс-футболіст вирушив на пробіжку. У підписі він позначив, що це його улюблене заняття. «Я залишаюся вдома, як і всі ви, намагаючись зайняти свою сім'ю. Нам так пощастило у Великобританії, що ми можемо покинути свої будинки, щоб зайнятися спортом. Біг допомагає мені зберігати здоров'я розуму і тіла в такі моменти. Назавтра будуть боліти ноги, але відчуваєш себе добре», – написав Девід.

Виглядає 44-річний екс-футболіст і бізнесмен просто відмінно. Спортивне підтягнуте тіло він підкреслив білою футболкою, доповнивши образ червоною шапкою. Здійснюючи пробіжку, він нагадує, як важливі для всіх нас прості речі, якими можна насаджуватися в цей нелегкий час.

Вікторія і Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)

Шанувальникам голови знаменитого сімейства припало йшлося до душі таке мотивацонное відео. «Ніколи не здавайся», «Залишайся щасливим!», «Так, татко», – пишуть вони. У сторіз Девід показав фото 8-річної доньки, одягненої в худі з написом «Вільна для мрії» і додав підпис: «Харпер Севен. Залишайся в безпеці у Майамі».

Нагадаємо, Вікторія Бекхем також намагається підтримувати своїх шанувальників. В тому числі і надихаючи їх за допомогою б'юті-новинок. За чутками, зараз бізнесвумен переживає кризові часи для свого бренду одягу. Можливо, тому вона вирішила не затримувати нову лінію своєї косметичної марки. Хоча, за її словами, на це її надихнула б'юті-співтовариство, яке чекало на появу тіней ще з зими.