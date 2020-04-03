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Виглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.04.2020 - 20:31
Виглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядом
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка показала нове фото

Вікторія Бекхем у складні часи коронавіруса веде себе, як і личить її статусу супервумен. Вона встигає займатися дітьми, організовувати їх навчання, знімати мотивуючі відео, дякувати медпрацівникам з допомогою соцмереж... А паралельно з цим вести власний бізнес. У недавньому інтерв'ю для Vogue México вона докладно розповіла про своє нове дітище – б'юті-бренд Victoria Beckham Beauty.

«Я мама чотирьох дітей і працюю 24 години на добу. Завдяки своєму досвіду в цьому середовищі я знаю, що корисно, а також знаю багато хитрощів і хочу ним поділитися», – зізналася 45-річна зірка.

Виглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядомВиглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядомВікторія представила нову палетку (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Кілька годин тому вона показала новинку колекції – палетку тіней для повік в приглушених пісочних відтінках. Вікторія зробила селфі, на якому і продемонструвала їх «в дії». Чито він золотистих відблисків продуктів власної марки, чи то завдяки засобам для шкіри від цього ж бренду, але виглядає дружина Девіда Бекхема просто неймовірно. Гладка шкіра, молодий погляд, пухкі губи... Шанувальники зірки не могли залишити його без уваги, засипавши Вікторію приємними словами. Відзначивши, у першу чергу, квітучий вигляд Вікторії. А також, безумовно, її вбрання і саму новинку.

  • Вікуля, дуже красива
  • Ти завжди будеш моїм натхненням. Я сподіваюся стати одного разу, як ти
  • Вау! Ти виглядаєш на 18! Чудова леді
  • Закохана у твій светр і палетку макіяжу
  • Ти така красива
  • Це виглядає розкішно. Молодець! Ми всі потребуємо краси...
  • Я просто закохана в тебе
  • Милашка

Виглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядомВиглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядомВиглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядомВиглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядомВиглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядомВиглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядомВиглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/victoriabeckham)

«Як і всі компанії в даний час, в @VictoriaBeckhamBeauty ми орієнтуємося в цих складних нових обставинах. Ми довго думали про призупинення нашого останнього запуску, але почули наше співтовариство краси, коли вони запитали нас, коли запускається нова палетка з шовковистою текстурою, яку ми анонсували на моєму лютневому шоу. І тому ми вирішили йти вперед і раді повідомити, що вона тут сьогодні! Перейдіть в сторіз, щоб дізнатися, як @valeriaferreiramakeup застосовує її перед вечіркою #TeamVB кілька місяців тому. Нова атласна текстура з позолоченими тонами привнесе свіжу м'яку золоту родзинку і блиск в ваш макіяж. І, ми сподіваємося, трохи радості. 20% всіх продажів підуть на те, щоб прогодувати родини в цей важкий час...».

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Новини України Виктория Бекхэм
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