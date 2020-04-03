Виглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка показала нове фото

Вікторія Бекхем у складні часи коронавіруса веде себе, як і личить її статусу супервумен. Вона встигає займатися дітьми, організовувати їх навчання, знімати мотивуючі відео, дякувати медпрацівникам з допомогою соцмереж... А паралельно з цим вести власний бізнес. У недавньому інтерв'ю для Vogue México вона докладно розповіла про своє нове дітище – б'юті-бренд Victoria Beckham Beauty.

«Я мама чотирьох дітей і працюю 24 години на добу. Завдяки своєму досвіду в цьому середовищі я знаю, що корисно, а також знаю багато хитрощів і хочу ним поділитися», – зізналася 45-річна зірка.

Вікторія представила нову палетку (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Кілька годин тому вона показала новинку колекції – палетку тіней для повік в приглушених пісочних відтінках. Вікторія зробила селфі, на якому і продемонструвала їх «в дії». Чито він золотистих відблисків продуктів власної марки, чи то завдяки засобам для шкіри від цього ж бренду, але виглядає дружина Девіда Бекхема просто неймовірно. Гладка шкіра, молодий погляд, пухкі губи... Шанувальники зірки не могли залишити його без уваги, засипавши Вікторію приємними словами. Відзначивши, у першу чергу, квітучий вигляд Вікторії. А також, безумовно, її вбрання і саму новинку.

Вікуля, дуже красива

Ти завжди будеш моїм натхненням. Я сподіваюся стати одного разу, як ти

Вау! Ти виглядаєш на 18! Чудова леді

Закохана у твій светр і палетку макіяжу

Ти така красива

Це виглядає розкішно. Молодець! Ми всі потребуємо краси...

Я просто закохана в тебе

Милашка

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/victoriabeckham)

«Як і всі компанії в даний час, в @VictoriaBeckhamBeauty ми орієнтуємося в цих складних нових обставинах. Ми довго думали про призупинення нашого останнього запуску, але почули наше співтовариство краси, коли вони запитали нас, коли запускається нова палетка з шовковистою текстурою, яку ми анонсували на моєму лютневому шоу. І тому ми вирішили йти вперед і раді повідомити, що вона тут сьогодні! Перейдіть в сторіз, щоб дізнатися, як @valeriaferreiramakeup застосовує її перед вечіркою #TeamVB кілька місяців тому. Нова атласна текстура з позолоченими тонами привнесе свіжу м'яку золоту родзинку і блиск в ваш макіяж. І, ми сподіваємося, трохи радості. 20% всіх продажів підуть на те, щоб прогодувати родини в цей важкий час...».