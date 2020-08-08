Ось це перевтілення! Леся Нікітюк з екстремальним макіяжем спантеличила шанувальників

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала фотопостер в міфічному образі

Леся Нікітюк не дає своєї багатотисячної армії шанувальників в Instagram занудьгувати – вона ділиться з ними фотозвітами. На свіжому знімку Леді Ле постала перед ними з екстравагантним макіяжем очей. Такою ведучу вони ще не бачили! Вона створила фотоколаж, на якому показала обличчя до нанисения макіяжу і з гримом.

Леді Ле запропонувала підписникам вгадати, на кого вона схожа на другому кадрі і навіть представила варіанти. Так, макіяж був виконаний у жовто-коричневих тонах,а на руці у теледіви шанувальники помітили рунічні символи.

Підпис до світлини Леся зробила в у власливій їй оригінальній і гуморній манері. "Як думаєте хто я?

Варіанти :

1. Відьмачка

2. Магура

3. Алкашка", - поцікавилася вона.

Леся Нікітюк показала бекстейдж зі зйомок (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях користувачі мережі висунули власні припущення.

Малифисента

Могутня діва-птах

Ведьмачка

Без макіяжу краще

Лисичка

Відьмачка. Руни на руці не просто так

Магура. Грим такий прям міфічний

Красуня на обох фото

Ото перевтілення

Мавка

Скріншот коментарів

Пізніше ведуча розкрила інтригу і показала готовий і оброблений фотопостер.

"Розказую хто я. Протягом зйомок lemarshrutka_official мене так надихнули Карпати, що я пішла "у всі тяжкі" і вирішила перетворитися в Магуру! Всі знають хто така Мавка, а від про Магуру майже ніхто, судячи з попереднього поста! Магура — донька громовержця Перуна, хмарна діва — прекрасна, крилата, войовнича. Магура схожа на скандинавську валькірію. Серце її навіки віддане ратникам, богатирям. На полі битви Магура підбадьорює тих, хто б'ється войовничими криками.... Ну прям як я. Десь приблизно таких персонажів я б хотіла зіграти в кіно... якщо в мене в підписниках є режисери...То вам для натхнення і нових ідей", - пояснила вона.

Леся Нікітюк постала в образі дочки Перуна (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала оригінальні фото в неординарній компанії і запропонувала вибрати свій найкращий лук.