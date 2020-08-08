Ось це перевтілення! Леся Нікітюк з екстремальним макіяжем спантеличила шанувальників

Ведуча показала фотопостер в міфічному образі
Леся Нікітюк не дає своєї багатотисячної армії шанувальників в Instagram занудьгувати – вона ділиться з ними фотозвітами. На свіжому знімку Леді Ле постала перед ними з екстравагантним макіяжем очей. Такою ведучу вони ще не бачили! Вона створила фотоколаж, на якому показала обличчя до нанисения макіяжу і з гримом.
Леді Ле запропонувала підписникам вгадати, на кого вона схожа на другому кадрі і навіть представила варіанти. Так, макіяж був виконаний у жовто-коричневих тонах,а на руці у теледіви шанувальники помітили рунічні символи.
Підпис до світлини Леся зробила в у власливій їй оригінальній і гуморній манері. "Як думаєте хто я?
Варіанти :
1. Відьмачка
2. Магура
3. Алкашка", - поцікавилася вона.
Леся Нікітюк показала бекстейдж зі зйомок (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
У коментарях користувачі мережі висунули власні припущення.
Скріншот коментарів
Пізніше ведуча розкрила інтригу і показала готовий і оброблений фотопостер.
"Розказую хто я. Протягом зйомок lemarshrutka_official мене так надихнули Карпати, що я пішла "у всі тяжкі" і вирішила перетворитися в Магуру! Всі знають хто така Мавка, а від про Магуру майже ніхто, судячи з попереднього поста! Магура — донька громовержця Перуна, хмарна діва — прекрасна, крилата, войовнича. Магура схожа на скандинавську валькірію. Серце її навіки віддане ратникам, богатирям. На полі битви Магура підбадьорює тих, хто б'ється войовничими криками.... Ну прям як я. Десь приблизно таких персонажів я б хотіла зіграти в кіно... якщо в мене в підписниках є режисери...То вам для натхнення і нових ідей", - пояснила вона.
Леся Нікітюк постала в образі дочки Перуна (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала оригінальні фото в неординарній компанії і запропонувала вибрати свій найкращий лук.