В крихітних трусиках і у ванній: Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча долучилася до флешмобу в мережі

Леся Нікітюк цілими днями пропадає на зйомках – вона їздить по Україні зі своїм тревел-шоу "Le Маршрутка", "здає" маловідомі вражаючі місця і радує оригінальними й цікавими знімками. Незважаючи на тотальну зайнятість, ведуча приєдналася до глобального мережевого флешмобу #womensupportingwomen в підтримку жінок іншими жінками, перейнявши ініціативу у Маші Єфросиніної, а також порадувала шанувальників спекотним фото з ванної кімнати.

Вона розташувалася на краю ванної в крихітних трусиках і топі, оголивши стрункі довгі ніжки і засвітивши плоский животик. До речі, зірка дотримується інтервального голодування і самовіддано робить планку, а результати її зусиль явно не пройшли даремно.

"Скажу чесно, не дуже вникала в цей челендж, бо я на зйомках цілодобово. Альо я за любий кіпіш, мета якого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ, а особливо мужність та краса жінки. Шлю Всім паростки любові", - написала ведуча під пікантним знімком з ванної кімнати.

До речі, у челенджі також взяла участь і Даша Астаф'єва, яка висловилася про жіночу захищеність.

В коментарях шанувальники Леді Ле не змогли стримати емоції, і похвала з компліментами сипалася на ведучу немов з рогу достатку.

Ну ничесе, яка гарна ванна кімната

Красатуля

Як завжди неперевершена

Ви як завжди чудово виглядаєте

Красуня

Ой, як тут гаряче

Фотомодель! Будьте щасливі!

Дуже гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк викликала фурор фото в міні з квітковим принтом.