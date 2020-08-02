ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В крихітних трусиках і у ванній: Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом

Неділя 02 серпня 2020 11:05
В крихітних трусиках і у ванній: Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча долучилася до флешмобу в мережі

Леся Нікітюк цілими днями пропадає на зйомках – вона їздить по Україні зі своїм тревел-шоу "Le Маршрутка", "здає" маловідомі вражаючі місця і радує оригінальними й цікавими знімками. Незважаючи на тотальну зайнятість, ведуча приєдналася до глобального мережевого флешмобу #womensupportingwomen в підтримку жінок іншими жінками, перейнявши ініціативу у Маші Єфросиніної, а також порадувала шанувальників спекотним фото з ванної кімнати.

Вона розташувалася на краю ванної в крихітних трусиках і топі, оголивши стрункі довгі ніжки і засвітивши плоский животик. До речі, зірка дотримується інтервального голодування і самовіддано робить планку, а результати її зусиль явно не пройшли даремно.

"Скажу чесно, не дуже вникала в цей челендж, бо я на зйомках цілодобово. Альо я за любий кіпіш, мета якого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ, а особливо мужність та краса жінки. Шлю Всім паростки любові", - написала ведуча під пікантним знімком з ванної кімнати.

До речі, у челенджі також взяла участь і Даша Астаф'єва, яка висловилася про жіночу захищеність.

В коментарях шанувальники Леді Ле не змогли стримати емоції, і похвала з компліментами сипалася на ведучу немов з рогу достатку.

  • Ну ничесе, яка гарна ванна кімната
  • Красатуля
  • Як завжди неперевершена
  • Ви як завжди чудово виглядаєте
  • Красуня
  • Ой, як тут гаряче
  • Фотомодель! Будьте щасливі!
  • Дуже гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк викликала фурор фото в міні з квітковим принтом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся