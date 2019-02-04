ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Це вже перебір": Каменських зняла штани і викликала обурення фанів

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2019 - 09:51
"Це вже перебір": Каменських зняла штани і викликала обурення фанів
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Багатьом підписникам набридло постійно милуватися на оголені сідниці співачки

Популярна співачка Настя Каменських, відома також як NK , яка нещодавно влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі, викликала хвилю критики в мережі через свої занадто відверті фото. На новому знімку, опублікованому в Instagram, артистка зробила селфи у ванній, при цьому вона задерла майку і спустила штани, демонструючи свою п'яту точку у всій красі.

"#попакакуким soon..." - супроводила публікацію Настя своїм коронним хештегом.

На фото також видно ванну і біде. До речі, артистка позувала без макіяжу, з зібраним в пучок волоссям і патчами під очима.

&quot;Це вже перебір&quot;: Каменських зняла штани і викликала обурення фанів

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Однак замість того, щоб нахвалювати форми Каменських, як того, певно, чекала зірка, користувачі мережі висловили своє обурення засиллям "оголення" і постійних фотографій з попою в аккаунті співачки. Крім того, їх вразив вибір місця для знімка.

"А крім ванної кімнати, зробити фото з попою ніде?!";

"Скільки можна зад викладати???";

"Кім треба світити коханому, а не публіці...";

"Жах.... докотилися! Настя, форми ваші безумовно хороші, але в туалеті...
Ви ж не фото Няша!";

"Тільки й можеш, що зад свій демонструвати? Ганьба. Була нормальною жінкою. Жінку прикрашає скромність!";

"Насть ну це вже ти опускаешся....це зайве....";

"Це вже перебір";

"Навіщо? В туалеті фоткатися з приспущеними штанами??? Світ, куди ти котишся", - пишуть незадоволені шанувальники.

&quot;Це вже перебір&quot;: Каменських зняла штани і викликала обурення фанів&quot;Це вже перебір&quot;: Каменських зняла штани і викликала обурення фанів

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Втім, знайшлися і ті, кому фото сподобалося і вони закликали Настю нікого не слухати і продовжувати викладати подібні кадри.

"Настя красуня!";

"Молодець , браво за те що тобі пофіг хто що напише в коментарях. цікаво спостерігати за твоїм життям!";

"Красива і цілеспрямована дівчина. Побільше б таких чоловіків сильних і сміливих як ти";

"Класна попка";

"Малятко ти вогонь";

"Цікавий образ і фото до нього", - вважають фоловери.

&quot;Це вже перебір&quot;: Каменських зняла штани і викликала обурення фанів&quot;Це вже перебір&quot;: Каменських зняла штани і викликала обурення фанів

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменсих заінтригувала прихильників величезною каблучкою на безіменному пальці, яку неможливо було не помітити, так само як і її світяться щастям очі. Фани одразу ж припустили, що вона заручена.

До речі, підписники Насті Каменських та Олексія Потапенка (справжнє ім'я Потапа) запідозрили, що артисти також разом їздили у відпустку, адже особливо уважні шанувальники помітили, що на курортних кадрах вони позують у одного і того ж басейну.

Відео: РБК-Україна

"Пора худнути": соковиті форми Сєдокової розкритикували в мережі "Схожа на Шакіру": Настя Каменських влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі
Новини України Настя Каменськихпевецфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся