"Це вже перебір": Каменських зняла штани і викликала обурення фанів

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Багатьом підписникам набридло постійно милуватися на оголені сідниці співачки

Популярна співачка Настя Каменських, відома також як NK , яка нещодавно влаштувала фотосет в ефектному образі хіпі, викликала хвилю критики в мережі через свої занадто відверті фото. На новому знімку, опублікованому в Instagram, артистка зробила селфи у ванній, при цьому вона задерла майку і спустила штани, демонструючи свою п'яту точку у всій красі.

"#попакакуким soon..." - супроводила публікацію Настя своїм коронним хештегом.

На фото також видно ванну і біде. До речі, артистка позувала без макіяжу, з зібраним в пучок волоссям і патчами під очима.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Однак замість того, щоб нахвалювати форми Каменських, як того, певно, чекала зірка, користувачі мережі висловили своє обурення засиллям "оголення" і постійних фотографій з попою в аккаунті співачки. Крім того, їх вразив вибір місця для знімка.

"А крім ванної кімнати, зробити фото з попою ніде?!";

"Скільки можна зад викладати???";

"Кім треба світити коханому, а не публіці...";

"Жах.... докотилися! Настя, форми ваші безумовно хороші, але в туалеті...

Ви ж не фото Няша!";

"Тільки й можеш, що зад свій демонструвати? Ганьба. Була нормальною жінкою. Жінку прикрашає скромність!";

"Насть ну це вже ти опускаешся....це зайве....";

"Це вже перебір";

"Навіщо? В туалеті фоткатися з приспущеними штанами??? Світ, куди ти котишся", - пишуть незадоволені шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Втім, знайшлися і ті, кому фото сподобалося і вони закликали Настю нікого не слухати і продовжувати викладати подібні кадри.

"Настя красуня!";

"Молодець , браво за те що тобі пофіг хто що напише в коментарях. цікаво спостерігати за твоїм життям!";

"Красива і цілеспрямована дівчина. Побільше б таких чоловіків сильних і сміливих як ти";

"Класна попка";

"Малятко ти вогонь";

"Цікавий образ і фото до нього", - вважають фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменсих заінтригувала прихильників величезною каблучкою на безіменному пальці, яку неможливо було не помітити, так само як і її світяться щастям очі. Фани одразу ж припустили, що вона заручена.

До речі, підписники Насті Каменських та Олексія Потапенка (справжнє ім'я Потапа) запідозрили, що артисти також разом їздили у відпустку, адже особливо уважні шанувальники помітили, що на курортних кадрах вони позують у одного і того ж басейну.

Відео: РБК-Україна