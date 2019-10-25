Це особливий час: Кайлі Дженнер заінтригувала "вагітним" фото

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка знову здивувала шанувальників

Кайлі Дженнер відома своєю любов'ю до відвертих знімків, в цей раз вирішила згадати про один з найважливіших періоді для кожної жінки – вагітність. Вона показала архівне фото, де позує в білому бікіні і відвертому топі і демонструє вже досить великий животик.

Кайлі в період вагітності (фото: instagram.com/kyliejenner)

"У мене так багато фотографій з вагітності, але ця завжди була однією з моїх улюблених. Виношування мого малятка Стормі було таким особливим часом в моєму житті... Я насправді стала набагато сильнішою і більш незалежною протягом всього досвіду. Жінки справді дивовижні... Відзначайте сильних жінок у своєму житті", – написала Кайлі і додала позначку своєї мами – Кріс Дженнер. "Я так тебе люблю", – написала знаменита мама своїй дочці.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Ти повинна ділитися більшою кількістю фото зі своєї вагітності", "Немає сильніше любові!", "Ти забула відзначити себе", – надихнулися її фолловери, не забуваючи також відзначати своїх сильних подруг.

Тревіс і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, дочка Кайлі Дженнер – Стормі – народилася 1 лютого 2018 року. З батьком дівчинки – американським репером Тревісом Скоттом – вона познайомилася навесні 2017-го року на популярному музичному фестивалі Коачелла. Пара почала зустрічатися, та до весілля не дійшло. Молоді люди офіційно не оформляли відносини, але любили розповідати, що і так почувають себе сім'єю. Тому звістка про розставання було як грім серед ясного неба.

Кілька місяців тому зірки оголосили про перерву у стосунках, аргументуючи це тим, що обидва вони постійно в роз'їздах, що погано позначається на довірі. За чутками, Тревіс зраджував свою кохану, але сама Кайлі цю інформацію не коментує. А репер висловився, що не радить не вірити всьому, що пишуть у пресі.