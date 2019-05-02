Ось це звичаї: Наталю Водянову розкритикували в мережі за неоднозначний пост

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель привітала сина з 5-річчям

Наталя Водянова встигає не тільки будувати успішну кар'єру – модель досі бере участь у показах і знімається для глянцевих журналів. Вона також активно займається благодійністю і багато часу присвячує дітям. На своїй сторінці в Instagram вона регулярно ділитьсячисленними знімками з усією сім'єю: з їх днів народження, з заходів і спільних прогулянок і подорожей. Так, нещодавно вони вирушили в поїздку разом з 80-річною бабусею Водянової.

А новий пост Наталія присвятила одному з молодших синів – Максиму, якому сьогодні, 2 травня, виповнюється 5 років. Водянова опублікувала у своєму акаунті пару знімків. На одному вона цілує іменинника, а на другому він сидить за святковим столом з кулями та частуваннями. Також помітна ще одна деталь – дитина сидить навпроти картини з оголеними чоловіком і жінкою.

Наталя Водянова з сином (фото: instagram.com/natasupernova)

"Цього маленькому бобу сьогодні п'ять років. Максим Максимус. Він сповнений всього: як талантів, так і проблем. Дуже пишаюся тим, що він став більш зрілим і спокійним, дозволяючи сяяти своїм дарам і дозволяючи татові спати трохи більше вночі @antoinearnault. Ласкаво просимо в дорослі 5, Максим!", – написала красуня з притаманним їй почуттям гумору.

До речі, одягнена Наталя теж як завжди стильно: червоний светр в білий горох (трендовий принт цього сезону), зверху червоний жилет і біла сумочка з нової колекції Burberry. А маленький ювіляр одягнений в спортивні речі і куртку.

Шанувальники стали тут же бурхливо коментувати фото, вітаючи Наталю та її сина: "З днем народження, Максим! Здоров'я, щастя та здійснення усіх заповітних бажань", "Малюкові здоров'я", "Який крутий стіл", "Вітаємо синочка! Всіх благ, будьте здорові", "Милота! З днем народження"...

Діти Водянової на прогулянці (фото: instagram.com/natasupernova)

Але більше було обурених фраз:

"Ну і картина на стіні! Куди він дивиться?",

"Наталя, я вами захоплююся як особистістю і мамою. Але мені незрозуміло, чому на стіні такий постер з оголеним чоловіком і жінкою? Навіщо це?",

"Ось це звичаї в Європі",

"Все дуже скромно, але картинка на стіні ніяк не вписується в антураж дитячого дня народження",

"Чарівна картинка для їдальні...",

"Що за картинка перед дитиною??"...

Що ж, можливо, таким чином Наталя хотіла підкреслити, що син вже став досить дорослим. А може, картина як предмет мистецтва не викликає у сім'ї супермоделі ніяких непотрібних асоціацій. Але читати негативні коментарі їй явно доведеться цілий день.

До речі, це перший малюк в родині Арно-Водянова. А другий син знаменитої пари – Роман – народився в день народження самого Антуана – 4 червня.

Нагадаємо, до цього Наталя Водянова вирушила з дітьми і бабусею на південь Франції.

Також раніше Наталя Водянова показала рідкісні кадри з дітьми.