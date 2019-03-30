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"Це неймовірний кайф": Топалов зворушив фанів успіхами у вихованні сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2019 - 15:09
"Це неймовірний кайф": Топалов зворушив фанів успіхами у вихованні сина
Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Чоловік Регіни Тодоренко поділився своїми емоціями

Відомий російський співак і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, який у грудні минулого року вперше став батьком, зворушив користувачів мережі емоційною історією про свої успіхи у вихованні маленького синочка.

На своїй сторінці в Instagram новоспечений тато опублікував фото з прогулянки з Михайлом, при цьому маля спить у візочку. Влад зізнався, що бути батьком - просто кайф, а відчуття, коли синочок засинає у тебе на руках, складно передати словами.

&quot;Це неймовірний кайф&quot;: Топалов зворушив фанів успіхами у вихованні сина

Фото: Влад Топалов на прогулянці з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Друзі!!!!! Ви знаєте, це неймовірний кайф, коли малий кричить, мами, бабусі його заколисують, а він все продовжує і не заспокоюється, а потім ти підходиш, щоб дати коханим жінкам перепочити і береш справу в свої руки! Вираз обличчя та наміри - героїчні, а насправді ти думаєш: "ну, якщо у них не вийшло, то ти-то куди лізеш?", але ти твердо вирішив дати мами-героїні і бабусі відпочити І через 5-10 хвилин твій син у твоїх руках засинає! Неможливо це відчуття передати словами. Тільки татусі мене зрозуміють! Ну, і батьки в цілому!!!!" - поділився Топалов.

Шанувальники помітили, що артист просто-таки світиться від щастя на знімку і похвалили його, запевняючи, що він чудовий батько.

"Стільки щастя у ваших словах. Захоплююся вами";

"Влад!! Ви світитеся від щастя)) Дуууже раді за вас!!!) з вас вийде прекрасний тато!!!)";

"Як приємно бачити тебе таким щасливим! Ти чудовий тато! Молодець! Щастя і гармонії Вашої прекрасної сім'ї і надалі!";

"Чудовий батько, крутий чувак!)просто красень)";

"Радісно за вас! Після всіх "героїчних" вчинків молодостінасолоджуйтеся цим усвідомленим щастям";

"Ви справжній татко!!!";

"Дуже рада за Вас, Влад, як батька і емоції, які Ви переживаєте, непередавані! Ви, напевно, відчуваєте себе Супергероєм і це здорово! Головне, не розгубити цей запал за життя! Здоров'я малюка і батькам!";

"Дай Бог здоров'я всім Татам. Які по-справжньому дбають про свою сім'єю";

"В очах щастя і любов";

"Який щасливий тато. Ох, хлопці, я вас обожнюю. Щастя вам, здоров'я синочка", - пишуть фолловери співака.

Нагадаємо, щаслива Регіна Тодоренко блиснула стрункою фігурою в купальнику. Дівчина помітно схудла після пологів.

Ми також писали, що Регіна Тодоренко розбурхала мережу міркуваннями про дітей і кар'єрі.

До речі, раніше Влад Топалов зробив несподіване зізнання про Тодоренко і сина.

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