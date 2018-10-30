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"Це дуже непросто": Фреймут зі своїм чоловіком вперше розповіли про весілля

Lite » Зірки 30.10.2018 - 21:20
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Ольга Фреймут одружена з Володимиром Локотко вже більше двох років, однак про спільну особистому житті вони розповіли вперше совесм нещодавно

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка розповіла, як зберегти молодість обличча, вийшла заміж за директора "Нового каналу" Володимира Локотко більше двох років тому. Проте за весь час подружнього життя пара не поспішала знайомити публіку з подробицями свого особистого життя, але нещодавно це змінилося, подружжя дали інтерв'ю українському журналу "Viva!".

Чоловік Фреймут розповів про те, що їхні стосунки з Ольгою не були швидкими і складалися поступово.

&quot;Це дуже непросто&quot;: Фреймут зі своїм чоловіком вперше розповіли про весілля

Фото: Ольга Фреймут і Володимир Локотко (Viva)

"Я вважаю, у нас все по-справжньому, дуже міцно, тому що ми йшли до цього плавно. І мені подобається, що сталося саме так. Може, комусь подобаються красиві історії про кохання з першого погляду. Але справжнє міцне почуття, яке буде тримати людей разом все життя, – це дуже непросто, як і великі телевізійні проекти", – поділився своїми думками Володимир Локотко.

Цікаво, що ініціатором романтичних відносин спочатку була Ольга.

"Я не сексистка і не вважаю, що повинна сидіти біля вікна, схиливши голову, і чекати смс від чоловіка, який мені подобається. Я проїжджала повз офісу каналу і написала смс (а Володя ж на мене сердився, що я пішла з каналу: "Як затишно світиться твоє вікно ...", ну, щось таке: "... навесні обов'язково підемо гуляти". А тоді була зима", - розповіла Фреймут.

Ольга жартома зазначила, що спеціально написала, бо "вміє маніпулювати".

"Я журналіст і психолог непоганий. І він написав: "А навіщо чекати весни? Давай зустрінемося ", - згадує телезірка.

&quot;Це дуже непросто&quot;: Фреймут зі своїм чоловіком вперше розповіли про весілля

Фото: Ольга Фреймут і Володимир Локотко (Viva)

А ще Ольга додала, що Володимир не писав їй вірші і кожен день квіти не ларил, він дав їй щось більш важливе – відчуття надійності.

Традиційного весілля у пари не було. І ось чому:

"Для нас це неважливо. Це так смішно: ті всі гості, короваї, весільні сукні, а потім б'ють один одного по обличчю і розлучаються", – прокоментувала Ольга.

Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут поділилася зворушливим знімком.

Ми писали, що Ольга Фреймут стала на захист дочки.

Відео: Ольга Фреймут. Цікаві факти

Новини України семьяОльга Фреймут
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