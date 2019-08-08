Це було нелегко: 43-річна Міла Йовович розповіла про вагітність і розкрила стать майбутньої дитини

Актриса поділилася з шанувальниками радісною новиною
Мілла Йовович підготувала справжній сюрприз шанувальникам. Кілька годин тому 43-річна актриса розповіла про те, що вагітна. Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, де показує вже помітно кругленький животик. Фото вона супроводила відвертим зізнанням.
"Знову "постукали". Після того, як я дізналася, що була вагітна 13 тижнів тому, у мене виникла суміш почуттів – від повної радості до жаху. Через мій вік і втрату останньої вагітності я не хотіла занадто швидко прив'язуватися до цього потенційного малюка. Це було явно не весело, і останні кілька місяців моя сім'я і я жили на шпильках і голках, чекаючи, коли з'являться різні результати тестів, і проводячи більшу частину нашого часу в кабінетах лікарів. Слава Богу, все в порядку! І ми дізналися, що нас благословили ще однією дівчинкою! У будь-якому випадку, бажаю мені і моїй дитині удачі! Я посилаю вам багато любові і буду тримати вас в курсі моїх успіхів! Поцілунки!".
Нагадаємо, у Йовович та її третього чоловіка – режисера Пола Андерсона – є дві дочки. В сім'ї знаменитостей порастают 11-річна Ева Габо Андерсон і 4-річна Дашиэл Іден. У пару років тому вона пережила справжнє потрясіння: в 2017-му році вона була вагітна третьою дитиною, але на строк 4,5 місяці актрисі довелося зробити екстрений аборт, так як у неї почалися передчасні пологи. Ця подія стала трагедією для актриси. Саме тому, що вона так хвилюється за нинішню вагітність.
Цікаво, що Мілла останнім часом практично не знімається. За останні кілька років першим фільмом з її участю став фантастичний фільм "Райські пагорби". Зате сім'ї вона присвячує максимум часу. До речі, якось в інтерв'ю вона зізналася, що обожнює готувати і багато часу проводить на кухні. Причому намагається знайти продукти, знайомі ще з дитинства.