Це було нелегко: 43-річна Міла Йовович розповіла про вагітність і розкрила стать майбутньої дитини

Мілла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса поділилася з шанувальниками радісною новиною

Мілла Йовович підготувала справжній сюрприз шанувальникам. Кілька годин тому 43-річна актриса розповіла про те, що вагітна. Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, де показує вже помітно кругленький животик. Фото вона супроводила відвертим зізнанням.

Актриса поділила радісною новиною (фото: instagram.com/millajovovich)

"Знову "постукали". Після того, як я дізналася, що була вагітна 13 тижнів тому, у мене виникла суміш почуттів – від повної радості до жаху. Через мій вік і втрату останньої вагітності я не хотіла занадто швидко прив'язуватися до цього потенційного малюка. Це було явно не весело, і останні кілька місяців моя сім'я і я жили на шпильках і голках, чекаючи, коли з'являться різні результати тестів, і проводячи більшу частину нашого часу в кабінетах лікарів. Слава Богу, все в порядку! І ми дізналися, що нас благословили ще однією дівчинкою! У будь-якому випадку, бажаю мені і моїй дитині удачі! Я посилаю вам багато любові і буду тримати вас в курсі моїх успіхів! Поцілунки!".

Сім'я готується до поповнення (фото: instagram.com/millajovovich)

Нагадаємо, у Йовович та її третього чоловіка – режисера Пола Андерсона – є дві дочки. В сім'ї знаменитостей порастают 11-річна Ева Габо Андерсон і 4-річна Дашиэл Іден. У пару років тому вона пережила справжнє потрясіння: в 2017-му році вона була вагітна третьою дитиною, але на строк 4,5 місяці актрисі довелося зробити екстрений аборт, так як у неї почалися передчасні пологи. Ця подія стала трагедією для актриси. Саме тому, що вона так хвилюється за нинішню вагітність.

Мілла знову чекає донечку (фото: instagram.com/millajovovich)

Цікаво, що Мілла останнім часом практично не знімається. За останні кілька років першим фільмом з її участю став фантастичний фільм "Райські пагорби". Зате сім'ї вона присвячує максимум часу. До речі, якось в інтерв'ю вона зізналася, що обожнює готувати і багато часу проводить на кухні. Причому намагається знайти продукти, знайомі ще з дитинства.