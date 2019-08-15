"Це наше літо": засмагла Катя Осадча замилувала мережу сімейними фото з Туреччини

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Сім'я намагається насолодитися цим літом по повній

Кінець літа вже не за горами, проте поки що відома телеведуча Катя Осадча продовжує ловити сонце і тепло на турецькому морському курорті в компанії своїх улюблених чоловіків - чоловіка Юрія Горбунова і дворічного синочка Івана. Зоряне сімейство насолоджується відпочинком ще з 1 серпня, при цьому ведуча програми "Світське життя" з задоволенням ділиться з шанувальниками барвистими знімками та відео.

Так, на своїй Instagram-сторінці Катя поділилася кількома зворушливими сімейними знімками. До речі, і ведуча і її чоловіка вже можуть похвалитися вражаючою шоколадним засмагою! Обличчя маленького Вані подружжя досі воліють не показувати і на всіх кадрах малюк зображений зі спини.

На першому фото Катя і Юрій йдуть по доріжці, а між ними крокує Іван, якого щасливі батьки тримають за руки. Ведуча одягнена в білий літній сарафан і солом'яний капелюх, Горбунов та синочок також одягнені в білий одяг.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

На ще одному кадрі Осадча зняла коханого чоловіка, який стоїть у морі до неї спиною і тримає на руках синочка, показуючи дитині на щось вдалині.

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Також вона показала барвистий сімейний знімок біля готелю - при цьому Юрій з сином одягнені в однакові сорочки, що виглядає неймовірно мило. Зоряне подружжя в солом'яних капелюхах і окулярах і від них так і віє щастям і сімейним затишком.

"Той час коли ще можу постити фото Івана ) ще якісь кілька років і скаже, щоб повидаляла, а поки, це наше літо 2019, веселе, тепле І коли 24/7 разом", - поділилася щаслива Осадча.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої поспішили залишити розчулені відгуки, при цьому багато висловлюють нерозуміння, чому вона досі не показує обличчя сина.

Найкращі

Ваша родина справді дуже гарна

Гарного відпочинку:) цікаво, тільки мені це літо здалося коротким???

Як же круто, коли сонце, літо і всі разом. Класна сімейка

Нв обкладинці журналу було фото дитини,навіщо його ховати? або взагалі не виставляйте

Яка краса, дуже милі !)

Шото горбунов трохи подхудел

Ви дуже класні!!!

Дуже круте гарне сімейне фото!

Я обожнюю вашу батьківщину! Ві неймовірно щирі, добрі та красиві люди

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини. “Синій і зелений - улюблений колір! А які ваші улюблені кольори? Визначимо в коментарях улюблений колір", - підписала яскравий знімок ведуча.

Раніше Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль. Українська ведуча записала коротке відео, на якому сидить на березі моря спиною до камери. На Осадчій - чорний купальник. При цьому не можна не відзначити, що у ведучої відмінна фігура.

Також Катя Осадча покрасувалася на тлі мальовничих турецьких видів і показала повітряний образ в прозорому сарафані і капелюсі.