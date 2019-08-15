"Це наше літо": засмагла Катя Осадча замилувала мережу сімейними фото з Туреччини

Сім'я намагається насолодитися цим літом по повній
Кінець літа вже не за горами, проте поки що відома телеведуча Катя Осадча продовжує ловити сонце і тепло на турецькому морському курорті в компанії своїх улюблених чоловіків - чоловіка Юрія Горбунова і дворічного синочка Івана. Зоряне сімейство насолоджується відпочинком ще з 1 серпня, при цьому ведуча програми "Світське життя" з задоволенням ділиться з шанувальниками барвистими знімками та відео.
Так, на своїй Instagram-сторінці Катя поділилася кількома зворушливими сімейними знімками. До речі, і ведуча і її чоловіка вже можуть похвалитися вражаючою шоколадним засмагою! Обличчя маленького Вані подружжя досі воліють не показувати і на всіх кадрах малюк зображений зі спини.
На першому фото Катя і Юрій йдуть по доріжці, а між ними крокує Іван, якого щасливі батьки тримають за руки. Ведуча одягнена в білий літній сарафан і солом'яний капелюх, Горбунов та синочок також одягнені в білий одяг.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)
На ще одному кадрі Осадча зняла коханого чоловіка, який стоїть у морі до неї спиною і тримає на руках синочка, показуючи дитині на щось вдалині.
Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)
Також вона показала барвистий сімейний знімок біля готелю - при цьому Юрій з сином одягнені в однакові сорочки, що виглядає неймовірно мило. Зоряне подружжя в солом'яних капелюхах і окулярах і від них так і віє щастям і сімейним затишком.
"Той час коли ще можу постити фото Івана ) ще якісь кілька років і скаже, щоб повидаляла, а поки, це наше літо 2019, веселе, тепле І коли 24/7 разом", - поділилася щаслива Осадча.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)
Підписники ведучої поспішили залишити розчулені відгуки, при цьому багато висловлюють нерозуміння, чому вона досі не показує обличчя сина.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини. “Синій і зелений - улюблений колір! А які ваші улюблені кольори? Визначимо в коментарях улюблений колір", - підписала яскравий знімок ведуча.
Раніше Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль. Українська ведуча записала коротке відео, на якому сидить на березі моря спиною до камери. На Осадчій - чорний купальник. При цьому не можна не відзначити, що у ведучої відмінна фігура.
Також Катя Осадча покрасувалася на тлі мальовничих турецьких видів і показала повітряний образ в прозорому сарафані і капелюсі.