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"Це наше літо": засмагла Катя Осадча замилувала мережу сімейними фото з Туреччини

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.08.2019 - 09:57
"Це наше літо": засмагла Катя Осадча замилувала мережу сімейними фото з Туреччини
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Сім'я намагається насолодитися цим літом по повній

Кінець літа вже не за горами, проте поки що відома телеведуча Катя Осадча продовжує ловити сонце і тепло на турецькому морському курорті в компанії своїх улюблених чоловіків - чоловіка Юрія Горбунова і дворічного синочка Івана. Зоряне сімейство насолоджується відпочинком ще з 1 серпня, при цьому ведуча програми "Світське життя" з задоволенням ділиться з шанувальниками барвистими знімками та відео.

Так, на своїй Instagram-сторінці Катя поділилася кількома зворушливими сімейними знімками. До речі, і ведуча і її чоловіка вже можуть похвалитися вражаючою шоколадним засмагою! Обличчя маленького Вані подружжя досі воліють не показувати і на всіх кадрах малюк зображений зі спини.

На першому фото Катя і Юрій йдуть по доріжці, а між ними крокує Іван, якого щасливі батьки тримають за руки. Ведуча одягнена в білий літній сарафан і солом'яний капелюх, Горбунов та синочок також одягнені в білий одяг.

&quot;Це наше літо&quot;: засмагла Катя Осадча замилувала мережу сімейними фото з Туреччини

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

На ще одному кадрі Осадча зняла коханого чоловіка, який стоїть у морі до неї спиною і тримає на руках синочка, показуючи дитині на щось вдалині.

&quot;Це наше літо&quot;: засмагла Катя Осадча замилувала мережу сімейними фото з Туреччини

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Також вона показала барвистий сімейний знімок біля готелю - при цьому Юрій з сином одягнені в однакові сорочки, що виглядає неймовірно мило. Зоряне подружжя в солом'яних капелюхах і окулярах і від них так і віє щастям і сімейним затишком.

"Той час коли ще можу постити фото Івана ) ще якісь кілька років і скаже, щоб повидаляла, а поки, це наше літо 2019, веселе, тепле І коли 24/7 разом", - поділилася щаслива Осадча.

&quot;Це наше літо&quot;: засмагла Катя Осадча замилувала мережу сімейними фото з Туреччини

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої поспішили залишити розчулені відгуки, при цьому багато висловлюють нерозуміння, чому вона досі не показує обличчя сина.

  • Найкращі
  • Ваша родина справді дуже гарна
  • Гарного відпочинку:) цікаво, тільки мені це літо здалося коротким???
  • Як же круто, коли сонце, літо і всі разом. Класна сімейка
  • Нв обкладинці журналу було фото дитини,навіщо його ховати? або взагалі не виставляйте
  • Яка краса, дуже милі !)
  • Шото горбунов трохи подхудел
  • Ви дуже класні!!!
  • Дуже круте гарне сімейне фото!
  • Я обожнюю вашу батьківщину! Ві неймовірно щирі, добрі та красиві люди

&quot;Це наше літо&quot;: засмагла Катя Осадча замилувала мережу сімейними фото з Туреччини

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини. “Синій і зелений - улюблений колір! А які ваші улюблені кольори? Визначимо в коментарях улюблений колір", - підписала яскравий знімок ведуча.

Раніше Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль. Українська ведуча записала коротке відео, на якому сидить на березі моря спиною до камери. На Осадчій - чорний купальник. При цьому не можна не відзначити, що у ведучої відмінна фігура.

Також Катя Осадча покрасувалася на тлі мальовничих турецьких видів і показала повітряний образ в прозорому сарафані і капелюсі.

Життя в синіх барвах: Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини Хвилюючі вигини: Катя Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновотдых
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