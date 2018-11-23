"Це мій монолог": Віра Брежнєва порадувала новим кліпом

Віра Брежнєва - "Любіть один одного" (відео: YouTube / Meladze Music)

Відома українська співачка й екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка нещодавно розповіла шанувальникам цікаві факти про зйомки кліпу "Sexy Bambina", презентувала нову пісню "Любите друг друга" та відеокліп до неї. Композиція є саундтреком до фільму "Елки последние".

"Так хотілося скоріше показати її вам... Це мій монолог. І у ній все сказано. Так я відчуваю. Так відчуває її автор. А тепер #любитедругдруга", - описала пісню артистка у своєму Instagram.

Відео: instagram.com/ververa

В даний час трек доступний у iTunes/Apple Music та опублікований у відкритому доступі на відео-хостингу YouTube.

Сингл "Любите друг друга" написаний Костянтином Меладзе і присвячений головній темі фільму, в якому співачка також задіяна і як актриса. До речі, до кіноальманаху увійде п'ять новорічних історій.

Фото: скрін: YouTube / Meladze Music

Дуже складно вкласти в один твір все, що ти хочеш сказати. Але з цією піснею у нас вийшло. Думаю, саме тому творці фільму "Ялинки останні" вибрали саме її в якості саундтреку. Ми говоримо про почуття одними словами", - зізналася Віра.

За словами продюсера Тимура Бекмамбетова, пісня "Любите друг друга" найкраще відображає настрій останньої частини фільму "Ялинки".

В коментарях до посту Віри Брежнєвої її підписники висловлюють захоплення піснею і тепло їй дякують:

"Спасибі вам і Костянтину Меладзе за цю пісню! Вона прекрасна! До мурашок";

"Вітаю з крутої прем'єрою! Простими словами про найважливіше!";

"Чудова пісня!! Спасибі!";

"Пісня супер! Закохалася відразу!";

"Чудова пісня! Віра, спасибі вам величезне!"

Скрін: instagram.com/ververa

Як повідомлялося раніше, українська співачка Віра Брежнєва нещодавно разом з іншими українськими артистками увійшла до рейтингу найбільш сексуальних жінок РФ.

Також ми писали про те, що Віра Брежнєва порадувала шанувальників новим зворушливим фото зі своєю старшою дочкою, 17-річної Соня Кіперман.

Нагадаємо, в жовтні Брежнєва відвідала святкування дня народження російського каналу "МУЗ-ТВ" у шикарній незвичайній сукні, що підкреслює її спокусливу фігуру.

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Відео: РБК-Україна