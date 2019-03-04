Це містика: Слава з НеАнгелів показала двійника своєї дочки

Підписники зірки погодились, що схожість дійсно неймовірна

Известно, что певица Слава Каминская из группы "НеАнгелы", которая замужем за знаменитым далеко за пределами Украины пластическим хирургом Эдгаром Каминским, не однократно прибегал к пластике и "уколам красоты", чтобы улучшить свою внешность. В ней не узнать уже Ольгу Кузнецову (настоящее имя и девичья фамилия артистки), которой она была до участия в популярном дуэте. Поэтому с уверенностью сказать какие черты внешности унаследовали от нее ее дети достаточно сложно. Однако, певица решила показать фото одного из близких членов семьи, где явно прослеживается схожесть младшей дочери Славы Лауры и родственницы.

Фото: Детский снимок мамы Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

"Моя мама, мне кажется невероятное сходство с Лаурой. А вам?" - спросила у своих подписчиков певица, на что те ответили, что действительно Лаура копия своей бабушки.

Фото: Слава Каминская с детьми, сыном Леонардом и дочерью Лаурой (instagram.com/babaslavka)

"Похоже очень" - tanya.kutsenko75

"100%" - svetlana_shishova03

"Вау, одно лицо!" - davydova.yanina

"Это какая то мистика, невероятное сходство!" - yanka2508

"Это невозможно!!! Клон" - irastashkiv

"Одно лицо!" - alinkali888

"Очень похожи" - irina_kat86

"Лаура очень похожа на бабушку, вот что генетика творит" – olya_vasilievna

Напомним ранее, певица Слава Каминская поделилась "честным" фото в купальнике, на котором хорошо видно ее фигуру.

А еще она сделала забавные фото со своими детьми в одинаковых ярких спортивных костюмах, собрав настоящий family-look.

А ее коллега по цеху — Виктория Смеюха тем временем отдыхала на Бали, откуда делилась невероятными вдохновляющими фото.