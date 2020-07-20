Це так мило: Кайлі Дженнер зачарувала стильним образом 2-річної доньки

Кайлі Дженнер – ідеальна момочка, яка прагне зробити дитинство своєї 2-річної дівчинки яскравим і життєрадісним. Це виражається у тому числі і в образах маленької фешіоністи. Цього разу 22-річна красуня, яка і сама обожнює вбиратися, підібрала вбрання для дівчинки в контрастних літніх відтінках. Стормі з'явилася на новому фото мами у чорній футболці з написом «Астрономічний», чорних шортах, а також зелено-жовтих кросівках з білими шнурками. В руках дівчинка тримає морозиво в тон кросівок. Дівчинку вона знову показала не повністю, що, тим не менш, не завадило шанувальникам оцінити пост близько в 3,5 мільйонів лайків.

Нове фото Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зрозуміло, не змогли шанувальники не відзначити стильний образ і в коментарях. «Вона така мила», «Вона досконала», «Вона точна ти», «Так мило» – пишуть фанати однієї з найпопулярніших особистостей в мережі.

Також Кайлі продемонструвала і елементи власного стилю. Одна з найпопулярніших сестер знаменитого сімейства зробила новий манікюр, який цього разу відрізняється від її традиційного – з довгими і різнокольоровими нігтями. Так, вона віддала перевагу лаку коралового відтінку, який відмінно виглядає на укорочених нігтях квадратної форми. «Я люблю мої короткі нігті. Ви віддаєте перевагу короткиим або довгіим?», – поцікавилася дівчина, похвалившись новим манікюром.

Кайлі зробила новий манікюр (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше Кайлі захоплювала мережу незвичайним знімком дочки, на якому вона постала в білому костюмчику, доповненому сумкою і резинкою контрастних тонів. Дівчинка росте справжньою модницею і захоплює армію шанувальників Кайлі своїми луками не менше, ніж сама «королева Instagram» Кайлі. Так що явно зростає ще одна зірка мережі!