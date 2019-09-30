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Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостей

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.09.2019 - 18:33
Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостей
Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зірки, яким вдалося зберегти палкі почуття через роки

Моногамія – не дуже поширене явище серед зірок. Тим не менш, є в шоу-бізнесі і політиці пари, які пройшли довгий шлях разом. При цьому їхні почуття, здається, такі ж яскраві, як на початку відносин. Надихаємося топом найбільш міцних сімей.

Кім Кардашян і Каньє Уест

Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостей

Кім і Каньє вже 5 років разом (фото: instagram.com/kimkardashian)

В 2019-му році Кім і Каньє відсвяткували 5-річчя подружнього життя. За ці роки інстадіва і репер побудували міцну сім'ю, де підростає четверо ітей, і безліч успішних проектів. Але незважаючи на постійну кар'єрну зайнятість, а також турботи про малюків почуття знаменитостей тільки міцнішають. Що вони не втомлюються демонструвати світу – на сторінках в Instagram обох регулярно з'являються спільні знімки, повні романтики.

Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостейЦе через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостей

Кім любить як романтичні знімки, так і домашні (фото: instagram.com/kimkardashian)

А в честь ювілею весілля (24 травня) Кім випустила нову косметичну лінійку KKW Beauty – вона включала в себе палетки, блиски та інші продукти, за допомогою яких можна було повторити її весільний макіяж.

Вікторія і Девід Бекхем

Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостейВікторія і Девід одна з найміцніших пар у шоу-бізнесі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Важко знайти більш міцну пару у всьому шоу-бізнесі. Історію любові футболіста і співачки у всіх подробицях знає весь світ. За 20 років спільного життя (цю дату зірки гучно відзначили 4 липня) їх безліч разів "сварили" і "мирили" в пресі. Тим не менш, подружжя досі разом і, судячи з їх мікроблогів, пристрасть зірок один до одного нітрохи не згасла.

Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостейПодружжя обожнює разом проводити час (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія і Девід намагаються не пропустити жодного свята, відпочивають тільки разом, а перший ряд на показах Вікторії завжди займає численне сімейство: чоловік і четверо дітей – головні шанувальники і підтримка дизайнера.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер

Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостейСінді і Ренді просто ідеальна пара (фото: instagram.com/cindycrawford)

Другий шлюб для супермоделі 90-х і перший для манекенника і бізнесмена Ренді Гербера виявився більш ніж вдалим. В цьому році пара відзначила 21 рік подружнього життя (вони одружилися в 1998-му році), і весь цей час зірки не втомлюються освідчуватися в коханні один одному.

Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостейЦе через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостейПара відзначила 21 рік разом (фото: instagram.com/cindycrawford)

В честь річниці, яку вони святкували 30-го травня, і Сінді, і Ренді поділилися зворушливими постами. «Рада відсвяткувати цей день 21 рік тому! З річницею @randegerber. Не можу уявити цю подорож ні з ким іншим. Я люблю тебе!». Ренді поспішив відповісти в не менше романтичному ключі. Він опублікував архівне фото і написав: «Я не просто обрав найкрасивішу дівчину в світі, я вибрав дівчину, яка зробила мій світ гарнішим. З ювілеєм, мій Ангел!».

Володимир і Олена Зеленскькі

Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостейВесілля Володимира і Олени (фото: соцмережі)

Ще один приклад романтичної історії довжиною в життя – пара президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени. Знають один одного з дитинства, разом вчилися, працювали... До того, як одружитися, вони 8 років зустрічалися, але жили при цьому окремо. За словами Олени, вона ніколи не мучила себе питаннями, чому їй не роблять пропозиції руки і серця. Так як вони завжди були однією командою у всіх сенсах, і хвилюватися не було про що.

Це через кохання: топ найміцніших пар серед знаменитостейВолодимир і Олена (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пару більше турбували спільні проекти та гастролі. А як тільки в графіці знайшовся вільний день, вони відразу одружилися. Зараз Олена і Володимир так само підтримують один одного у всьому, а до турбот один про одного і дітей додалися справи державної важливості.

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