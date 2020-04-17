Це було кохання з першого погляду: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, як познайомилася з Джейсоном Стетхэмом

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – одна з найпопулярніших моделей, успішна бізнесвумен, і просто ідеальна мама та дружина, яка останнім часом стала справжнім блогером. Дівчина любить ділитися з фоловерами своїми знахідками, розповідати про б'юті-рутину, захоплювати своїми аутфітами, а також відверто відповідати на запитання шанувальників.

Так, кілька годин тому вона влаштувала традиційний для мережі Instagram питання-відповідь в сторіз, де відверто розповіла багато фактів про себе. 32-річна модель поділилася спогадами з дитинства, пообіцяла незабаром знову зробити пост зі своїми луками, поділилася планами на майбутнє і мріями про подорожі. Наприклад, зірка планує першим ділом після карантину вирушити до Греції.

Роузі і Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Але, зрозуміло, найбільше запитань було про коханого Роузі – Джейсона Стетхэме та їх сина Джека. На них знаменита модель також відповіла відверто і детально. Насамперед вона розповіла, як познайомилася з відомим голлівудським актором. «Ми зустрілися на вечірці в Лондоні в 2009-му році. Це була миттєва «хімія»!», – сказала Роузі і додала emoji з сердечками. На питання, чому вона так рідко показує фото з коханим, вона написала: «Ось вам одна. В основному нам просто подобається тримати особисте при собі».

А ось 20-річна різниця у віці, як виявилося, пару абсолютно не бентежить. «Це ніколи не було проблемою. Вік – це нічого, крім як цифра». Зайшла мова і про характер голлівудського красеня. Так, Роузі зізналася, що Джейсон дуже впертий. «100% Джейсон більш впертий. Хоча він скаже, що я. Тому що він дійсно дуже впертий. Але, справедливості заради, відзначу, що я теж дуже вперта», – жартує модель.

Малюк на карантині не сумує (фото: instagram.com/rosiehw)

Питанням про сина модель також приділила багато уваги. За словами красуні, Джек схожий більше на неї, коли вона була в такому віці. А ось колір очей у нього Стетхема. Він, за словами молодої мами, почуває себе на карантині відмінно. Вони насолоджуються чудовою можливістю побути разом всією родиною. Що стосується речей, які цікавлять всіх мам, Роузі розповіла, що зараз вони намагаються привчити малюка до горщика. Також вона додала, що через кілька місяців синові виповниться 3 роки, що просто не вкладається у неї в голові.

«Я дуже пишаюся, що у мого малюка правильний англійський акцент, а ще у нього вже майже такий же гучний голос, як у Джейсона, ця парочка робить стільки галасу!», – зізналася зірка. І ще один важливий факт з життя знаменитої родини – за словами Роузі, вони з Джейсоном дуже хочуть ще дітей.