Це любов: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала Майкла Дугласа з річницею весілля

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Пара відзначає 19 років шлюбу

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас – одна з найміцніших голлівудських пар, які, втім, пережили чимало складних періодів. Одружилися вони в 2000-му році, два роки до цього будучи у відносинах. У цьому шлюбі у акторів народилося двоє дітей: син Ділан і дочка Керіс. Але в 2011-му здоров'я Кетрін похитнулося: актрисі, яка страждає від біполярного афективного розладу, довелося пройти курс лікування, а після повторити його в 2013-м. Недуг позначився на сімейних відносинах: Майкл Дуглас прийняв рішення подати на розлучення. За словами актора, він був "не в силах терпіти більше глобальну депресію, яка яскраво виражена через хворобу Кетрін". Але через час подружжю вдалося знайти компроміс і відновити стосунки. З тих пір ніщо так і не змогло зруйнувати їх союз.

Кетрін зворушливо поздраила чоловіка (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Сьогодні, 18 листопада, пара відзначає 19-ту річницю спільного життя. На честь такої події Кетрін вирішила підготувати для чоловіка (а заодно і послідовувачів) зворушливий пост. Вона показала фото з молодості, де закохані танцюють. Кетрін одягнена в біле плаття з декольте, розшите блискітками, Майкл – у класичний костюм. "Танцюємо у наш 20-й рік! З річницею, моя любов. Такий прекрасний лист від мого тестя. Я зворушена", – додала актриса емоційний підпис. Також в галерею вона завантажила ще одну картинку – лист з привітаннями для подружжя.

Пара на батьківщині Кетрін (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Дорогі Майкл і Кетрін, з річницею! Майкл, ти вивчив дуже важливий урок: щоб бути одруженим, ти повинен коритися своїй дружині. Продовжуй практикуватися на прикладі мене і моєї дружини", – таким оригінальним способом пару привітав батько Майкла Дугласа, легендарний американський актор "золотої ери" Кірк Дуглас.

Кетрін часто готує чоловікові сюрпризи (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Шанувальники пари почали бурхливо обговорювати фото, вітаючи Майкла і Кетрін. "Нехай Бог благословить цю сім'ю", "Як мило", "Щасливої річниці вам обом", "Таке миле привітання і таке мудре", "Чудова пара", "Вітаємо! Бажаю вам і вашій родині миру, щастя і міцного здоров'я назавжди!"...