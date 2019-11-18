ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це любов: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала Майкла Дугласа з річницею весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 19:29
Це любов: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала Майкла Дугласа з річницею весілля
Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Пара відзначає 19 років шлюбу

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас – одна з найміцніших голлівудських пар, які, втім, пережили чимало складних періодів. Одружилися вони в 2000-му році, два роки до цього будучи у відносинах. У цьому шлюбі у акторів народилося двоє дітей: син Ділан і дочка Керіс. Але в 2011-му здоров'я Кетрін похитнулося: актрисі, яка страждає від біполярного афективного розладу, довелося пройти курс лікування, а після повторити його в 2013-м. Недуг позначився на сімейних відносинах: Майкл Дуглас прийняв рішення подати на розлучення. За словами актора, він був "не в силах терпіти більше глобальну депресію, яка яскраво виражена через хворобу Кетрін". Але через час подружжю вдалося знайти компроміс і відновити стосунки. З тих пір ніщо так і не змогло зруйнувати їх союз.

Це любов: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала Майкла Дугласа з річницею весілляЦе любов: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала Майкла Дугласа з річницею весілляКетрін зворушливо поздраила чоловіка (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Сьогодні, 18 листопада, пара відзначає 19-ту річницю спільного життя. На честь такої події Кетрін вирішила підготувати для чоловіка (а заодно і послідовувачів) зворушливий пост. Вона показала фото з молодості, де закохані танцюють. Кетрін одягнена в біле плаття з декольте, розшите блискітками, Майкл – у класичний костюм. "Танцюємо у наш 20-й рік! З річницею, моя любов. Такий прекрасний лист від мого тестя. Я зворушена", – додала актриса емоційний підпис. Також в галерею вона завантажила ще одну картинку – лист з привітаннями для подружжя.

Це любов: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала Майкла Дугласа з річницею весілляПара на батьківщині Кетрін (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Дорогі Майкл і Кетрін, з річницею! Майкл, ти вивчив дуже важливий урок: щоб бути одруженим, ти повинен коритися своїй дружині. Продовжуй практикуватися на прикладі мене і моєї дружини", – таким оригінальним способом пару привітав батько Майкла Дугласа, легендарний американський актор "золотої ери" Кірк Дуглас.

Це любов: Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала Майкла Дугласа з річницею весілляКетрін часто готує чоловікові сюрпризи (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Шанувальники пари почали бурхливо обговорювати фото, вітаючи Майкла і Кетрін. "Нехай Бог благословить цю сім'ю", "Як мило", "Щасливої річниці вам обом", "Таке миле привітання і таке мудре", "Чудова пара", "Вітаємо! Бажаю вам і вашій родині миру, щастя і міцного здоров'я назавжди!"...

Фітнес-ікона: Єва Лонгорія показала спортивну фігуру і улюблені вправи Олена Кравець згадала про перше побачення з чоловіком і розповіла про сімейну традицію
Новини України актриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся