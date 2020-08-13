Не приховуючи почуттів: Кайя Гербер і Кара Делевінь закріпили відносини однаковими татуюваннями

Кайя Гербер і Кара Делевінь (фото: instagram.com/kaiagerber)

Дівчата підігріли чутки про свій роман

Ще в липні в мережі з'явилися чутки, що британська модель Кара Делевінь і дочка культової манекенниці 90-х Сінді Кроуфорд – модель Кайя Гербер – закрутили роман. Так, дівчата стали часто з'являтися разом на публіці. При цьому поводилися явно не як подруги: вони ніжно обіймалися, цілувалися і трималися за руки. Але не встигли ошелешені шанувальники дівчат відійти від такого стану речей, як їх збила з пантелику нова інформація. Нібито все та ж Кара Делевінь вже зустрічається з дочкою знаменитої голлівудської актриси Енді Макдауелл – танцівницею і актрисою Маргарет Куеллі. На цю думку журналістів і фанатів також наштовхнули дуже романтичні спільні фото дівчат.

Кайя Гербер, за чутками, знайшла щастя в особі Кари Делевінь (фото: instagram.com/kaiagerber)

Але виявляється, Маргарет і Кара – дійсно всього лише давні подруги. А ось серце Кари, швидше за все, зайняла саме Кайя. На цю думку користувачів інтернет-простору наштовхнуло незвичайне фото в соцмережі Кайі. Так, модель запостила кадр, на якому сфотографовані ступні двох моделей, на яких красуються однакові татуювання з написом Solemate (в перекладі – споріднена душа). Також Гербер поділилася ще декількома фото і забавним роликом, на яких вони позують з Делевінь. Після цього сумнівів у романі у фанатів дівчат практично не залишилося. Тим не менш, самі вони інформацію не підтверджували, тому радіти, що моделі знайшли щастя в особистому житті, рано.

Кайя Гербер і Кара Делевінь зробили однакові татуювання (фото: instagram.com/kaiagerber)

Нагадаємо, до цього Кара, яка давно відома своєю бісексуальністю, зустрічалася з американською актрисою Ешлі Бенсон. А Кайя ніколи до цього не була помічена в обіймах дівчат. Вона деякий час була в стосунках з коміком Пітом Девідсоном, з яким розійшлася через схильності хлопця до депресивних станів. Потрібно відзначити, що Сінді Кроуфорд не схвалювала вибір дочки, намагаючись уберегти її від відносин з актором. Як ставиться вона до нового роману дочки, невідомо.