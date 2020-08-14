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Це дуже круто! Холостяк 9 вразив дружину весільним сюрпризом

П'ятниця 14 серпня 2020 19:48
Це дуже круто! Холостяк 9 вразив дружину весільним сюрпризом
Даша Квіткова и Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Ольвія Агаркова

Микита Добринін приготував для коханої дещо особливе

Екс-Холостяк-9 Микита Добринін і його кохана, переможниця проекту Дарія Квіткова 12 серпня відіграли пишне весілля в Києві. Так, пара розписалася ще під час суворого карантину - в кінці травня, але робити торжество з безліччю гостей не ризикнув, вирішивши почекати до кращих часів. Також спочатку планувалося відзначити подію за кордоном, але потім закохані вирішили провести церемонію в Києві.

В інтерв'ю для сайту СТБ Добринін розповів про особливий сюрприз для коханої і поділився деякими подробицями весілля. Микита подарував дружині пісню. Він зізнався, що дуже хвилювався, адже вперше виконав композицію на публіці.

"Мені дуже хотілося подарувати Даші пісню, навіть незважаючи на те, що я не співак і не володію супервокальнимі даними. Написати пісню мені допоміг мій друг-музикант. Для мене це дуже особиста історія. Наша історія з Дашею", - поділився екс-"Холостяк-9".

Це дуже круто! Холостяк 9 вразив дружину весільним сюрпризом

У свою чергу дружина Микити розповіла, що здогадувалася про сюрприз, але що саме для неї готує коханий - не знала.

"Я його ще просила: Микита, давай, щоб не було так, що ти мені приготував сюрприз, а я тобі - ні. Але, бачите, як вийшло. Але він молодець, це дуже круто!"- похвалила чоловіка Даша.

Пара розсекретила деякі деталі весільної церемонії. Так, молодих прийшли привітати 70 гостей. Микита заявив, що весілля вийшло ще більш вражаючою, ніж він міг собі уявити.

До слова, Даша на кілька днів літала на дівич-вечір в Єгипет. Дівчина зізналася, що таке перезавантаження було їй просто необхідне.

Нагадаємо, що раніше Холостяк-9 Микита Добринін з Дарією Квіткова розповіли про проблеми з організацією весілля.

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