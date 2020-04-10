Це криза: Юрій Горбунов поскаржився на проблеми у вихованні трирічного сина

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Також Горбунов розповів, як планує зустріти Великдень-2020

Юрій Горбунов вирішив вийти в прямий ефір зі своїми шанувальниками і поспілкуватися на актуальну сьогодні тему домашньої ізоляції на карантині. Український телеведучий відповів на запитання у прямому ефірі на instagram-сторінці каналу "1+1". Ведучий відповів переважно на питання про свою професію і поділився корисними порадами. А також розповів, чим займається на карантині, що перше хоче зробити, коли карантин закінчиться. А також розповів, як вони з Катею і сином Ванею планують зустріти Великдень!

“Мені здається, що зараз карантинні лайфхаки у всіх однакові. Тут найголовніше, щоб не витрачати час даремно, правильно використовувати свій день. Постаратися жити в якомусь правильному режимі: вчасно лягати спати в один і той же час прокидатися. Складати плани на день — заздалегідь, за день-два", — радить Горбунов.

Також телеведучий розповів, чим конкретно він займається на карантині.

“Такої великої кількості вільного часу у мене немає, тому що з Катею є маленька дитина. Він, звичайно, вже не такий маленький — йому три роки. Але той, у кого є маленькі діти можуть підтвердити: трирічні діти — це криза! Криза трирічного віку", — усміхається Юрій.

Телеведучий поскаржився, що зараз його син переживає період максимальної невизначеності "хочу-не хочу". Тому Осадчій і Горбунову точно є чим зайнятися на карантині.

“Ми кожен день стикаємося з такими проблемами. Ми навіть кілька разів заходили в "ютуб", шукали відповіді на деякі питання щодо дитячої психології. Є дуже гарні дитячі психологи, які дають відповіді на ці питання. І ми серйозно стурбовані, тому що "Я сам, я хочу, я не хочу йти купатися, а потім не хочу вилазити з ванної; хочу йти гуляти потім не хочу повертатися". На щастя, у нас є свій двір і ми можемо виходить у двір. З сусідами не спілкуємося, бо це важливо, дорогі друзі! Віримо точно в те, що саме ізоляція і правила, які нам рекомендують (миття рук і т. д.) вони зроблять свою справу. І ми не опинимося в такій ситуації, як Італія та Іспанія", — говорить Горбунов.

"Я помітив, що коли ви приділяєте дитині достатньо уваги, вона перестає за вами бігати, турбувати, тримати за руку".

До речі, ведучий також окремо торкнувся теми Великодніх свят, які ось-ось настануть.

“Давайте не забувати, що ми зараз живемо в певних умовах. І в принципі цю вербу можна освятити в домашніх умовах. У кожного є вдома свята вода, тому обприскуйте — не обов'язково йти в церкву", — закликає Юрій.

Відповів Юрій на запитання, як же вони з Катею Осадчою планують зустріти Великдень-2020.

“Ми точно не підемо в церкву! Ми точно не будемо порушувати карантин. Зараз в новинах пишуть, що паски будуть святити прямо на хлібокомбінаті. І їх можна буде замовити з доставкою. Я б зробив так. Якщо так не вийде, сподіваюся, що Катя спече паски. А освятити можна вдома святою водою. Це складна розмова, але мені здається, що неголвне, ти ходиш в церкву святити чи ні. Головне, що у тебе всередині! Бог все бачить, розуміє і знає. Потрібно вірити не в якісь фізичні дії, а любити один одного і все інше стане на свої місця", — зазначає Юрій.

Що стосується занять під час карантину, то все ж не тільки сином зайнятий Юрій. Телеведучий похвалилася, що щодня займається йогою з тренером онлайн!

“Мені це допомагає не додавати у вазі. Я себе зловив на думці, що в перші дні карантину маска могла просто тріснути на обличчі, — сміється Горбунов. — Потрібно стежити за тим, щоб не набрати зайву вагу... Дуже зручно онлайн займатися йогою. Тому що самому можна займатися, але собі завжди даєш поблажки. Коли є тренер, все відразу по-іншому. Думаю, що зараз потепліє і потрібно буде у дворі просто на місці бігати. Або навколо двору... Але йога замінює більшість видів спорту. Йога — це життя. Рекомендую, не пошкодуєте. Спочатку важко, але так зі всім", — настійно радить Юрій. До речі, він також зазначив, що нарешті умовив Осадчу приєднатися до його тренувань. А займається Горбунов йогою вже більше 3 років!

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А ось що перше зробить Горбунов, коли закінчиться карантин, — так це приміряє свій костюм!

“Зрозумів, що я страшенно скучив за своїм костюму. Перше, що я зроблю, — одягну свій смокінг, білу сорочку, чорного метелика і відчую себе знову в робочій формі", — зізнається Горбунов.

“Ми почали помічати, що нам не потрібно такої кількості одягу, взуття. Коли ти вдома це все стає неактуальним. Мені здається, карантин пішов всім на користь. Ми стільки всього переосмислили. Тепер ми точно розуміємо, яке значення мають лікарі... Планета відпочиває! Показують кадри з Венеції. Там чи не вперше чиста вода і плавають дельфіни. Уявляєте, як очищається атмосфера. Такого ніколи не було — всі літаки в аеропортах на базі. Ми всі повинні замислитися над тим, що відбувається. Хто ми є, яка наша місія. Може, це високі слова, але це факт", — каже телеведучий.