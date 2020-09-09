Кінець епохи: Кім Кардашьян оголосила про закриття шоу "Сімейство Кардашьян" через 14 років в ефірі

Кім Кардашьян оголосила про те, що популярне телешоу про знамениту на весь світ родину, яке прославило сестер Кардашьян, закривається через 14 років ефіру. На своїй сторінці в Instagram зірка виклала архівний кадр одного з сезонів. Тут красуються практично всі члени династії, включаючи Кріс Дженнер і Брюса Дженнера, який тепер відомий світу як Кейтлін Дженнер. Сама Кім одягла спокусливий образ, який підкреслив її апетитну фігуру.

Архівний плакат з учасниками шоу (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Нашим чудовим фанатам. З важким серцем ми всією сім'єю прийняли важке рішення – попрощатися з «Кардашьян». Через 14 років, 20 сезонів, сотні епізодів і численні побічні шоу ми безмежно вдячні всім, хто дивився нас всі ці роки – у добрі, погані часи, коли було щастя, сльози, багато відносин і детей. Ми завжди будемо зберігати прекрасні спогади і незліченну кількість людей, яких зустріли на своєму шляху.

Спасибі тисячам людей і підприємств, які стали частиною цього досвіду, і, що найбільш важливо, особливе спасибі Райану Сикресту за віру в нас, E! за те, що ви є нашим партнером, і за нашу виробничу команду в Bunim/Murray, яка витратила незліченні години, документуючи наше життя. Наш останній сезон вийде в ефір на початку наступного року, в 2021 році.

Без Кардашьян я не була б там, де перебуваю сьогодні. Я неймовірно вдячна всім, хто спостерігав і підтримував мене і мою сім'ю протягом останніх 14 неймовірних років. Це шоу зробило нас такими, які ми є, і я назавжди залишуся в боргу перед усіма, хто зіграв роль у формуванні нашої кар'єри і назавжди змінив наше життя. З любов'ю і вдячністю, Кім».

Кім, Хлое і Кортні у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фанати відреагували бурхливо, висловивши своє співчуття і побажавши Кім та її сім'ї успіхів в інших проектах. «Кінець епохи», «Я плачу», «Ні», «Тільки не це», – пишуть вони. Потрібно відзначити, що у Кардашьян дійсно багато справ і без телебачення. Так, кількома годинами раніше Кім представила чергову новинку парфуму Diamonds II Collection від KKW Fragrance, випущену разом з Кортні і Хлое. Всі три сестри приміряли схожі костюми в східному стилі, підкоривши мережу своїми знаменитими формами.