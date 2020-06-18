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Краща тітка в світі: Кім Кардашьян влаштувала для племінника ідеальні вихідні

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2020 - 19:32
Краща тітка в світі: Кім Кардашьян влаштувала для племінника ідеальні вихідні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка розчулила мережу

Кім Кардашьян, як відомо, ідеальна мама. Всі четверо її дітей оточені увагою і турботою. Норт, Сейнт, Чикаго і Псалм ростуть щасливими і коханими. Що можна помітити по численних постах зіркової мами. Кілька годин тому знаменитість вирішила показати, що вона також і бездоганна тітка. Старша сестра Кім залишила на неї свого сина. І Кім, замість того, щоб займатися своїми справами, давши йому суворі вказівки, сіла дивитися з ним телевізор. Більше того – парочка запаслася снеками і солодощами. «Коли я няня», – написав Кім під фото, на якому вони позують разом, сидячи на дивані.

Краща тітка в світі: Кім Кардашьян влаштувала для племінника ідеальні вихідні

Кім ідеальна тітка (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мережа почала писати свої захоплені коментарі, цікавлячись, чи є в їжі, яку Кім дала маляті, глюнет. Багато хто написав, що Кортні явно буде не в захваті. До речі, сама вона вирушила в невелику подорож авто, прихопивши з собою 7-річну Пенелопу. Кортні показала розкішні природні види, які їм зустрілися по шляху, а також фото своєї доньки.

Краща тітка в світі: Кім Кардашьян влаштувала для племінника ідеальні вихідні

Краща тітка в світі: Кім Кардашьян влаштувала для племінника ідеальні вихідні

Кортні з донькою (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями Кім також обурила шанувальників тим, що робить для 2-річної дочки б'юті-процедури. На фото, яке вона показала у себе в мікроблозі, дівчинка з'явилася з розкішними віями. Користувачі мережі відразу ж відзначили, що такі вії виглядають неприродно. Багато хто припустив, що зіркова мама зробила дочці ламінування, накладні вії або якусь іншу процедуру. Що ж, цілком можна припустити: вії дівчинки неймовірно пишні, густі і підкручені. Хоча якщо подивитися на більш давні фото малятка, можна припустити, що настільки розкішні вії – просто подарунок природи.

Краща тітка в світі: Кім Кардашьян влаштувала для племінника ідеальні вихідніКім обожнює дітей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, дівчинка народилася у 2018-му році за допомогою послуг сурогатної матері. Малятко славиться своє чарівною зовнішністю – на думку багатьох шанувальників, вона найкрасивіша у знаменитій династії. Втім, інші діти також відомі яскравою особистістю і численними талантами.

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Автор: Lite

Теги Новини України Кім КардашянКортни Кардашьян
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