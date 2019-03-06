Оце фігура: Наталя Могилевська захопила появою в "голій" сукні

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

43-річна Могилевська показала у всій красі підтягнуту фігуру

Наталя Могилевська похвалилася успішним завершенням свого сольного концерту в Києві в палаці "Україна", до якого співачка довго і старанно готувалася. До речі, до цього Могилевська показала рідкісні кадри підготовки до сольного концерту. Цікаво, що тоді прямо під час тренування з хореографом Ігорем Кузьменко Наталію застала телеведуча Катя Осадча. Саме їй Могилевська і розповіла про всі деталі підготовки.

На своїй же instagram-сторінці Могилевська опублікувала ну дуже яскраве фото, зазначивши: "Ми це зробили".

При цьому на опублікованому знімку Наталія позує на сцені під час концерту, поруч з нею бачимо танцюристів. Примітний сам наряд співачки — ошатне чорне напівпрозоре плаття, декороване золотим мереживом. Мало того, що сукня має досить глибоку зону декольте. Воно також відрізняється екстремальним розрізом посередині на довгій спідниці. Що оголює стрункі ніжки Могилевської.

Наталя Могилевська в розкішному "голому" сукню (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Численні шанувальники Могилевської не могли пройти повз такого фото. Багато хто залишили свої відгуки у цілому про концерт.

"Концерт був бомба! Сиділи дуже близько і змогла розглянути кожен рух! Ваші танці просто заворожували"

"Наталочко, ви найкраща! Концерт СУПЕР"

"Чудовий концерт, дуже тепла атмосфера, чудове виконання і все від душі"

"Це було нереально, космічно.Ти Бомбічна, Справжня і дуже красива була"

"Ось це зірка. Жіночно і красиво. Талант!"

"Ви велика розумниця, команда супер, а виступ з Владом був великим сюрпризом"

"Шикарна"

"Наталю, ви, як завжди, чарівна"

"Яке плаття.... вогонь"

"Королева!"

"Дуже красива"

Наталя Могилевська перед підготовкою до сольного концерту (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше 43-річна Наталя Могилевська в червоних штанях підкорила стрункою фігурою. Співачка вирішила порадувати себе обновками до весни.

Також Наталя Могилевська похвалилася стильним вбранням у пальто з леопардовим принтом.