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Ось це фігура! Довгонога Катя Осадча захопила формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.09.2019 - 13:28
Ось це фігура! Довгонога Катя Осадча захопила формами в бікіні
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча поніжилась на пісочку на пляжі в Одесі

З приходом осені у Каті Осадчої розпочався дуже напружений робочий графік - ведуча "Світського життя" встигає відвідувати безліч заходів, при цьому захоплюючи стильними і ефектними вбранням та аксесуарами. Так, на відкритті Ukrainian Fashion Week вона з'явилася перед гостями в элегатному образі з крислатим білим капелюшком. Зараз Катя перебуває в Одесі, куди відправилася у відрядження, проте це не завадило їй знайти трохи часу, щоб погуляти по місту і навіть скупатися в морі.

На своїй сторінці в Instagram телезірка опублікувала кілька атмосферних пляжних знімків. На них Катя позувала в чорному бікіні, захоплюючи довгими ногами і витонченою фігурою. Доповнюють образ зібране в пучок волосся і сонцезахисні окуляри.

Ведуча зробила кілька фото на дуже цікавій і красивій локації - гойдалці з видом на море. Спочатку вона позувала на ній стоячи, а після зробила кадр зі спини, при цьому Осадча сидить і дивиться на хвилі.

Ось це фігура! Довгонога Катя Осадча захопила формами в бікініОсь це фігура! Довгонога Катя Осадча захопила формами в бікіні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Не обійшлося і без знімка у хвилях Чорного моря.

"Ще трохи літа перед довгою зимою", - прокоментувала публікацію знаменитість.

Ось це фігура! Довгонога Катя Осадча захопила формами в бікіні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери залишили безліч компліментів, захоплюючись стрункою фігурою і красивим купальником Осадчої.

  • Прикольно
  • Шикарна
  • Ви прекрасні! Заходьте до нас на сторінку
  • Вау, оце фігура!
  • Фігура вогонь
  • Красуння
  • Морюшку привіт! Обійміть його за нас
  • Які ноги! Розкішна у вас фігура, Катя

Ось це фігура! Довгонога Катя Осадча захопила формами в бікіні

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі. Телеведуча відмінно поєднує робочу поїздку з невеликим відпочинком.

Раніше Катя Осадча показала стильний вихід у світ в компанії чоловіка Юрія Горбунова.

Оксамитовий сезон: Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром
Новини України Катя Осадчафигура
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