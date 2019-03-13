"Це мій допінг": Віра Брежнєва відверто висловилася про коханого

Співачка розповіла, з чим у неї асоціюється дорога серцю людина

Видео: YouTube/Эмпатия Манучи

Популярная певица Вера Бережнева, которая недавно честно призналась в неприязни к любимому женскому времяпровождению, рассказала о трепетном отношении к мужу, известному композитору и продюсеру Константину Меладзе. Своими сокровенными мыслями о любимом человеке артистка поделилась в программе "Эмпатия Манучи", которая выходит на одноименном YouTube-канале.

Ведущий передачи, шоумен Вячеслав Манучаров предложил артистке интересный эксперемент. Он предоставил ей на выбор оригинальные "карты", на каждой из которых был изображен человек из окружения звезды, включая даже ее саму.

Ведущий попросил сравнить каждого человек с картинки с каким-то лекарственным препаратом, ведь название группы "ВИА Гра", где когда-то начинала свою карьеру певица, созвучно с названием популярного среди мужчин лекарства. На одном из изображений оказался также портрет супруга звезды.

"Это мой допинг. Натуральный, аюрведический. То человек, который на свою музыку присаживает. Это человек, с которым, познакомившись однажды, ты влюбляешься в него как личность. Общение с ним это тоже допинг. Не только его творчество. Его мудрость. А для меня лично, это мой персональный допинг", - призналась знаменитость.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

На вопрос ведущего, какую самую важную фразу в жизни Вера услышала от своего любимого человека, она ответила, что это были три заветных слова.

"Самая главная фраза, которую он мне сказал: "Я тебя люблю", - призналась звезда.

Напомним, что Вера Брежнева растрогала рассказом о забавном случае, приключившемся с ней на концерте.

К слову, Вера Брежнева попробовала себя в качестве модели, выйдя на подиум в Париже во время показа всемирно известного дизайнера.