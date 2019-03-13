"Це мій допінг": Віра Брежнєва відверто висловилася про коханого

Відео: YouTube/Емпатія Манучи

Популярна співачка Віра Бережнева, яка нещодавно чесно зізналася в неприязні до улюбленого жіночого проведенню часу, розповіла про трепетне ставлення до чоловіка, відомого композитора і продюсера Костянтина Меладзе. Своїми потаємними думками про кохану людину артистка поділилася у програмі "Емпатія Манучи", яка виходить на однойменному YouTube-каналі.

Ведучий передачі, шоумен В'ячеслав Манучаров запропонував артистці цікавий эксперемент. Він надав їй на вибір оригінальні "карти", на кожній з яких було зображено людину з оточення зірки, включаючи навіть її саму.

Ведучий попросив порівняти кожного з картинки з якимсь препаратом, адже назва гурту "ВІА Гра", де колись починала свою кар'єру співачка, співзвучно з назвою популярних серед чоловіків ліків. На одному із зображень виявився також портрет чоловіка зірки.

"Це мій допінг. Натуральний, аюрведичний. Той чоловік, який на свою музику підсаджує. Це людина, з якою, познайомившись одного разу, ти закохуєшся в нього як особистість. Спілкування з ним це теж допінг. Його творчість. Його мудрість. А для мене особисто, це мій персональний допінг", - зізналася знаменитість.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

На запитання ведучого, яку найважливішу фразу в житті Віра почула від своєї коханої людини, вона відповіла, що це були три заповітних слова.

"Найголовніша фраза, яку він мені сказав: "Я тебе люблю", - зізналася зірка.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва зворушила розповіддю про кумедний випадок, що трапився з нею на концерті.

До слова, Віра Брежнєва спробувала себе в якості моделі, вийшовши на подіум у Парижі під час показу всесвітньо відомого дизайнера.