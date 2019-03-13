ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Це мій допінг": Віра Брежнєва відверто висловилася про коханого

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2019 - 12:57

Відео: YouTube/Емпатія Манучи

Популярна співачка Віра Бережнева, яка нещодавно чесно зізналася в неприязні до улюбленого жіночого проведенню часу, розповіла про трепетне ставлення до чоловіка, відомого композитора і продюсера Костянтина Меладзе. Своїми потаємними думками про кохану людину артистка поділилася у програмі "Емпатія Манучи", яка виходить на однойменному YouTube-каналі.

Ведучий передачі, шоумен В'ячеслав Манучаров запропонував артистці цікавий эксперемент. Він надав їй на вибір оригінальні "карти", на кожній з яких було зображено людину з оточення зірки, включаючи навіть її саму.

Ведучий попросив порівняти кожного з картинки з якимсь препаратом, адже назва гурту "ВІА Гра", де колись починала свою кар'єру співачка, співзвучно з назвою популярних серед чоловіків ліків. На одному із зображень виявився також портрет чоловіка зірки.

"Це мій допінг. Натуральний, аюрведичний. Той чоловік, який на свою музику підсаджує. Це людина, з якою, познайомившись одного разу, ти закохуєшся в нього як особистість. Спілкування з ним це теж допінг. Його творчість. Його мудрість. А для мене особисто, це мій персональний допінг", - зізналася знаменитість.

&quot;Це мій допінг&quot;: Віра Брежнєва відверто висловилася про коханого

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

На запитання ведучого, яку найважливішу фразу в житті Віра почула від своєї коханої людини, вона відповіла, що це були три заповітних слова.

"Найголовніша фраза, яку він мені сказав: "Я тебе люблю", - зізналася зірка.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва зворушила розповіддю про кумедний випадок, що трапився з нею на концерті.

До слова, Віра Брежнєва спробувала себе в якості моделі, вийшовши на подіум у Парижі під час показу всесвітньо відомого дизайнера.

Віра Бережнєва показала, як фарбується в "похідних" умовах Віра в задзеркаллі: Брежнєва похвалилася несподіваним look'ом
Новини України Віра Брежнєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся