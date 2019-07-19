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Це диво! 52-річна Ніколь Кідман стане мамою в п'ятий раз

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 13:26
Це диво! 52-річна Ніколь Кідман стане мамою в п'ятий раз
Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

За словами інсайдера, актриса вагітна

Ніколь Кідман у червні цього року виповнилося 52 роки. Втім, це всього лише цифри – виглядає актриса просто приголомшливо. І, як виявилося, вік не заважає і особистому життю Ніколь. Так, численні таблоїди стверджують, що знаменита голлівудська красуня вагітна. Цю інформацію нібито донесли інсайдери. За їх словами, Кідман довелося вдаватися до ЕКО, але тим не менше, буквально після першої процедури вона дізналася, що стане мамою в 5-й раз.

Це диво! 52-річна Ніколь Кідман стане мамою в п'ятий раз

Ніколь і Кіт обожнюють дітей (фото: instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, старших дітей Ніколь і Том Круз усиновили. Зараз Беллі 26, а Коннеру 24, вони живуть в Англії і рідко бачаться з Ніколь. Як і прийомний батько, вони захоплені саєнтологією і практично не спілкуються з Кідман. В інтерв'ю актриса розповіла, що такому стану речей абсолютно не рада і завжди готова стати підтримкою для них, хоча бачить, що в Англії вони відчувають себе по-справжньому вдома.

Це диво! 52-річна Ніколь Кідман стане мамою в п'ятий разНіколь Кідман завжди мріяла стати багатодітною мамою (фото: instagram.com/nicolekidman)

У шлюбі з австралійським співаком Кітом Урбаном у них народилося двоє дітей. Сандей Роуз, якій на початку липня виповнилося 11 років, Ніколь народила сама. Другу дочку – Фейт Маргарет – подружжю виносила сурогатна мати. Ніколь обожнює дітей та приймає активну участь у їх вихованні, намагаючись провести з ними кожну вільну хвилину. За словами 52-річної красуні, вона намагається підтримувати їх у виборі захоплень, а також захищати від надмірного захоплення соціальними мережами. Старша дочка, схоже, піде по стопах зіркової мами – вона захоплюється театром і вже активно виступає в шкільних постановках.

Це диво! 52-річна Ніколь Кідман стане мамою в п'ятий разАктриса цінує кожен момент, проведений з родиною (фото: instagram.com/nicolekidman)

Новину про вагітність Ніколь буквально підірвала мережу. Адже ніяких передумов для такої події не було, і актриса не згадувала про своє бажання стати мамою ще раз. Хоча завжди підкреслювала, як цінує сім'ю і будь-якому світському івенту віддасть перевагу спілкування з рідними.

Це диво! 52-річна Ніколь Кідман стане мамою в п'ятий разНовина про поповнення в зірковому сімействі стала настощяей несподіванкою (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Після заходів я йду додому, щоб обійняти своїх дітей. Буквально: я йду і притискаю до себе. Вони завжди будуть чекати. Я обіймаю чоловіка. Саме чудове, що наш сімейний священик сказав нам на самому початку нашого шлюбу, було: "Завжди цілуй перед відходом і цілуй, коли повертаєшся".

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