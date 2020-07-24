Це буде спека: фронтвумен групи The Hardkiss візьме участь у Танцях з зірками

Стала відома ще одна зіркова учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками", яке стартує на телеканалі 1+1 вже цієї осені. Фронтвумен групи The HARDKISS Юлія Саніна прийняла виклик #танціззіркамиchallenge від актриси Дар'ї Петрожицької, яка теж стала учасницею проекту.

Співачка повідомила про свою участь в проекті, розмістивши на своїй сторінці в Instagram динамічне відео, в якому змінює домашній образ на танцювальний.

Юлія кинула виклик учасниці групи "НеАнгели" Славі Камінській, яка вже брала участь у Танцях з зірками-2, однак через травму не змогла вийти на паркет і достроково покинула шоу.

"Рокери не танцюють - з такою установкою я жила багато років, хоча в глибині душі, я хотіла побачити себе в танці. Навіть на сцені я не стою біля стійки з мікрофоном, я рухаюся і мені подобається дивитися, як люди сприймають це. Тому, я вирішила, що у мене одне життя і чому б не спробувати потанцювати, якщо цього хочеться, і зламати стереотипи про нетанцюючих рокерів. В моєму житті, на жаль, неможливо чимось займатися тільки заради власного задоволення, адже дуже мало вільного часу, але тепер є проект "Танці з зірками". Переді мною стоїть мета - навчитися танцювати, мета мого партнера - перемогти в шоу, тому у нас чудовий "коктейль", який допоможе здійснити мрії. Чекайте вже восени наші запальні та неповторні танці", - прокоментувала Саніна свою участь у шоу.

Юлія Саніна буде підкорювати паркет Танців з зірками 2020 (фото: прес-служба)

Зовсім скоро стане відомо, чи прийме Слава Камінська #танціззіркамиchallenge і приєднається чи на паркеті до Олега Вінника і Олени Шоптенко, Надії Мейхер та Кирила Васюка, Санти Дімопулос і Макса Леонова, Тараса Цимбалюка з Яною Заєць і Дарії Петрожицької та Ігоря Галуненко, а також до Юлії Саніної.

Прихильники Юлії прийшли в захват від такої новини і засипали артистку словами підтримки.

ЦЕ БУДЕ ЖАРАААА

ЮЛЯЯЯ МИ З ТОБОЮЮ

Аааа, кайф

Ураааа, чекаю з нетерпінням

аааааа нарешті я так довго хотіла побачити вас на паркеті

Ураааа!)) Довгоочікувана новина!)) Ми з Вами, Юля!

Юхууууууу !!!! Юля вітаємо вас, будемо стежити і підтримувати!!!!!!

Ну нарешті офіційно сказали

Чудова новина. Урааааа. Найкрасивіша дівчина цього сезону. Будемо дивитися і голосувати всією родиною. Удачі та успіхів на проекті!

ох і жаришка буде на Танцях))

Скріншот коментарів

Раніше зірка серіалу "Папік" Дар;я Петрожицька стала новою учасницею шоу Танці з зірками 2020.