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Ось це блиск! Влад Яма заснував "тріо-блискучі" (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2019 - 23:36
Ось це блиск! Влад Яма заснував "тріо-блискучі" (фото)
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма розсмішив користувачів мережі своєю фотографією

Відомий танцюрист і хореограф Влад Яма виклав фото з шоуменом Євгеном Кошовим і українським борцем Жаном Беленюком. Нове фото Влад опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що знімок Влад Яма зробив у Туреччині в Бодрумі, де зараз проходить фестиваль Весело 2019.

"Блестим разом", - підписав фото Влад Яма, натякаючи своїм дописувачам на блиск трьох лисих голів.

Ось це блиск! Влад Яма заснував &quot;тріо-блискучі&quot; (фото)

Влад Яма захопив мережу фотографією з Кошовим і Беленюком (фото: instagram.com/vladyama_official)

Користувачі мережі оцінили фото і прокоментували його.

  • З розуму зійти можна. Обожнюю лисих. Роздрукую і повішу над ліжком;
  • Але ви яскравіше всіх;
  • Тріо-блискучі;
  • Ось це я розумію блиск!
  • Три танкіста, три веселих друга;
  • Хоч би не посковзнутися;
  • Три лисих блискучих "головки";
  • Красунчики!
  • Троє лисих зі скриньки;
  • Три лисика;
  • Але у вас голова найбільше блищить!

Нагадаємо, що Влад Яма разом зі своєю дружиною Ліліаною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині. При цьому Влад опублікував відео з заходу.

Раніше повідомлялося про те, що Влад Яма схвилював мережу м'язистим торсом. Варто зазначити, що шанувальників танцюриста надзвичайно зацікавили подряпини на його спині.

Ми також писали про те, що Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською. Танцюрист і хореграф продемонстрував свої співочі таланти.

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