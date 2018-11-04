"Цим питанням задається кожна": Єфросиніна показала нову яскраву "п'ятірочку" (відео)

Відео: нова "п'ятірочка" від Маші Єфросиніної (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Популярна українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна показала фанатам нову "п'ятірку", присвячену відносинам між чоловіками і жінками. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Youtube.

Так, перше правило називається "не дорікайте" чоловіку.

"Так, це на першому місці. Червоним кольором. Ще це на першому місці тому, що це робити складніше", - сказала вона.

На другому місці, стверджує Єфросиніна, є "особистий простір".

"Якщо чоловік зраджує жінці, то читання листувань в телефоні не допоможуть. Ви просто прискорите цей болісний і емоційний розрив", - підкреслила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Третім правилом, за словами телеведучої, є розвиток вашої спільного сексуального життя.

"Пройшли ті часи, коли говорили, що сексу не існує. Зараз настав час, коли це насолода для вас обох. Про це потрібно навчиться розмовляти, не дорікаючи", - уточнила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Четвертим правилом є створення спільних спогадів.

"Не тих, які знімаються на телефон або записуються в щоденник, а ті, які є невидимою ниточкою, яка вас об'єднує", - сказала вона.

І останнім правилом є розвиток.

"Розвивайтеся, щоб його інтерес до вас не згасав. Придивляйтеся, що він читає, як змінюється коло інтересів вашого чоловіка. Вони не самі балакучі істоти. Але іноді вони виповзають з печери і хочуть про щось поговорити", - підсумувала вона.

Зазначимо, раніше Єфросиніна у своєму новому блозі-"п'ятірочці" докладно розповівши, як ставиться до грошей і як розпоряджається фінансами. Приміром, ведуча наголосила, що завжди знає, скільки грошей у гаманці, на рахунку і взагалі засобів. Адже гроші люблять рахунок.

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