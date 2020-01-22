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Еталон жіночої краси: Катя Осадча захопила образом у кімоно

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2020 - 15:03
Еталон жіночої краси: Катя Осадча захопила образом у кімоно
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Яскравий наряд телеведучої викликав бурхливе обговорення в мережі

Катя Осадча, знаменита українська телеведуча і експерт з світського життя не боїться експериментів в зовнішності, змінюючи вбрання, головні убори, і навіть кардинально колір волосся, вона приваблює своїми виходами активну увагу шанувальників. Жоден з її образів не проходить повз пильних очей преси та її фоловерів в соцмережах.
Так нещодавно вона опублікувала фото в Instagram в незвичайному вбранні і анонсувала новий сезон шоу "Світське життя".

Еталон жіночої краси: Катя Осадча захопила образом у кімоноФото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"На старт, увага, марш ... Світське життя скоро в ефірі. До нового сезону готові :) Цей рік для нас ювілейний, тому готуємо для вас багато сюрпризів. Починаємо знімати", - потішила Катя своїх шанувальників.

Крім того став зрозумілий вибір такого незвичайного вбрання знаменитосты, в якому простежувалися явні східні мотиви. Виявилося, що в такому образі телеведуча відправилася на презентацію нового сезону "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим, який в цей раз розкривав таємниці Китаю і стилізував вечірку в китайському стилі.

Еталон жіночої краси: Катя Осадча захопила образом у кімоноФото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Варто відзначити, що в Instagram-stories Осадча засвітила повний образ — костюм в стилі кімоно вона доповнила яскравими черевичками червоного кольору і шубкою з комбінованого хутра двох відтінків цукеркового блакитного і м'ятного, вона завершила свій наряд незвичайним дизайнерським обідком із золотим аксесуаром і червоними квітами.

Еталон жіночої краси: Катя Осадча захопила образом у кімоноФото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники прийшли в захват від такого вибору костюма і розібрали його буквально до молекул, відзначив, що деякі елементи нагадують їм китайський або японський стиль, а ось віночок — явний натяк на український.

  • Яка гарна!
  • Катюша, що б Ви не одягнули, в будь-якому вбранні Ви еталон жіночої краси!
  • Perfecto
  • Яка гарна
  • Програма супер її завжди чекаєш бо її цікаво дивитися. Катя супер супер здоров'я і натхнення на довгі роки
  • Катю, сезон 15!!! А Ви по віку на першому зависли
  • Чекаєм з нетерпінням нових - цікавих репортажів The best
  • На фото Ви выглядаете на 15 років.....дуже гарна
  • Дууже гарно!
  • Оригінально,суміш японського та українського стилю
  • Красуня по українськи, маківка
  • Ой гарна
  • Який цікавий образ, в моєму баченні з'єднання трьох культур: український віночок, золота сердцевинка віночка, як щось королівське, а одяг нагадує Японію. Знаю, що не це задумано, але чомусь так побачилася

І справді, не забуває ведуча і про національний одяг, часто Катю осадчу можна побачити у вишиванках. Так, нещодавно ведуча приміряла розкішне плаття-вишиванку від українського дизайнера Юлії Магдич.

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Новини України Катя Осадчасветская жизньДмитрий Комаров
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