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"Еталон!" Стильна Осадча відправилася на концерт світової зірки в Туреччині

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.08.2019 - 21:58
"Еталон!" Стильна Осадча відправилася на концерт світової зірки в Туреччині
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча з чоловіком потрапила на виступ Дженніфер Лопес

Катя Осадча та Юрій Горбунов насолоджуються безтурботним відпочинком в Туреччині. Ведучі цілими днями купаються, засмагають, насолоджуються морськими пейзажами і товариством один одного. Катя не втомлюється демонструвати фото в літніх стильних вбрннях і як рукавички змінює купальники, публікуючи кожен день новий пляжний образ. Пара вирішила урізноманітнити своє дозвілля і скористалася можливості відвідати концерт світової зірки Дженніфер Лопес в Анталії.

У своєму instagram-акаунті теледіва показала ніжний стильне вбрання, в якому вирушила на виступ знаменитості. Катя позує в оригінальній локації – кована біла альтанка, прикрашена гірляндою з вогнями з гойдалокою посередині, на якій і розташувалася зірка. На ній сукня вільного крою ніжного удрового кольору з довгим рукавом. Вона доповнила вбрання акуратними білими кросівками і невеликою сумочкою через плече. Макіяж – максимально природний, а в якості зачіски на вихід – гладко зачесане і зібрані в пучок волосся.

"Ready for Джей Ло. Неймовірно, але факт, Дженіфер Лопез в Анталії з концертом в рамках туру", - підписала знімок Катя.

&quot;Еталон!&quot; Стильна Осадча відправилася на концерт світової зірки в Туреччині

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники тут же почали ділитися враженнями від вечірнього образу ведучої. Їм сподобалося підібране зі смаком вбрання зірки.

  • Яка гарна
  • Як красиво
  • Гарна фотографія
  • Чарівна та загадкова!
  • Ви і плаття!
  • Ах, яка гарна! Еталон!
  • Дуууже гарна!
  • Клас!
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Юрій Горбунов показав ніжне пляжне фото з Катею Осадчою на березі моря.

Раніше Катя Осадча засвітила стрункі форми в купальнику. Вона позувала на морському пляжі.

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