"Еталон!" Стильна Осадча відправилася на концерт світової зірки в Туреччині

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча з чоловіком потрапила на виступ Дженніфер Лопес

Катя Осадча та Юрій Горбунов насолоджуються безтурботним відпочинком в Туреччині. Ведучі цілими днями купаються, засмагають, насолоджуються морськими пейзажами і товариством один одного. Катя не втомлюється демонструвати фото в літніх стильних вбрннях і як рукавички змінює купальники, публікуючи кожен день новий пляжний образ. Пара вирішила урізноманітнити своє дозвілля і скористалася можливості відвідати концерт світової зірки Дженніфер Лопес в Анталії.

У своєму instagram-акаунті теледіва показала ніжний стильне вбрання, в якому вирушила на виступ знаменитості. Катя позує в оригінальній локації – кована біла альтанка, прикрашена гірляндою з вогнями з гойдалокою посередині, на якій і розташувалася зірка. На ній сукня вільного крою ніжного удрового кольору з довгим рукавом. Вона доповнила вбрання акуратними білими кросівками і невеликою сумочкою через плече. Макіяж – максимально природний, а в якості зачіски на вихід – гладко зачесане і зібрані в пучок волосся.

"Ready for Джей Ло. Неймовірно, але факт, Дженіфер Лопез в Анталії з концертом в рамках туру", - підписала знімок Катя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники тут же почали ділитися враженнями від вечірнього образу ведучої. Їм сподобалося підібране зі смаком вбрання зірки.

Яка гарна

Як красиво

Гарна фотографія

Чарівна та загадкова!

Ви і плаття!

Ах, яка гарна! Еталон!

Дуууже гарна!

Клас!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Юрій Горбунов показав ніжне пляжне фото з Катею Осадчою на березі моря.

Раніше Катя Осадча засвітила стрункі форми в купальнику. Вона позувала на морському пляжі.